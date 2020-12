Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Apollo Team Überblick Published 06.12.2020 - 19:02 by HelmutH



Bitte lassen Sie mich Ihnen einen Überblick darüber geben, an welchen Funktionen wir derzeit arbeiten:

Das nächste "Release #5" ist für Weihnachten geplant.

Das übernächste Release ist für Februar geplant.

Da einige Funktionen möglicherweise mehr Zeit benötigen, um fertig zu werden, könnte nicht alles, woran wir arbeiten, für Release 5 fertig sein.



* Copper-Kompatibilität.

Wir haben einen Fehler in Copper gefunden und behoben.

Dies behebt eine hohe Anzahl von Spielen, die vorher nicht perfekt angezeigt wurden.



* CPU-Geschwindigkeit erhöht. Wir arbeiten an/testen CPU-Verbesserungen, die Ihnen etwa 10 MIPS-Beschleunigung bringen werden. Unser angestrebtes Ergebnis ist 165 Mips.



* H.D.M.I Monitor-Kompatibilitätsverbesserung

Im Moment mögen einige wenige Monitore das V4-Signal nicht.

Wir arbeiten daran, dies zu beheben.



* Mehr Bildschirmmodi. Wir werden weitere Screenmodes zu den Monitortreibern hinzufügen, mit denen Sie z.B. auf 800x600,1024*768 oder vielleicht sogar 1920x1080(25FPS) zugreifen können.



* WHDLOAD Verbesserungen. Wir arbeiten daran, viele weitere Spiele für ApollOS zu ermöglichen. In der Hoffnung, dass all Ihre alten Spielefavoriten für Sie unter ApollOS lauffähig sein werden.



* Wir portieren ein geheimes neues Spiel!



* RiVa Video Player PIP-Verbesserung!

Glattere Truecolor-Videowiedergabe für die Workbench



* ApollOS Kids Ausgabe mit allen Spielen kindersicher!



* Verschachtelter Audio-Stereo-Kanal-Modus.

Dieser neue Modus ermöglicht die Wiedergabe eines Stereo-16-Bit-Streams mit 1 Audiokanal. Das bedeutet, dass dann nur 1 Audiokanal für Audio in voller CD-Qualität benötigt wird. Dieser Modus erleichtert die Portierung von Spielen und hilft auch beim Atari/Emutos-Audio.



Wir arbeiten an vielen weiteren Themen, aber dies sind die Highlights, die hoffentlich noch vor Weihnachten zu Ihnen kommen!



