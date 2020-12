Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

SPI BusBoard von 7-bit erhältlicht Published 06.12.2020 - 18:41 by HelmutH



Mit SPI BusBoard erhalten Sie eine Ethernet-Karte, um Ihren Amiga mit dem Internet zu verbinden. Sie erhalten auch einen SD-Kartenleser über einen microSD-Kartenslot.



Spezifikation:

- MINI ENC28J60 Ethernet-Modul,

- microSD-Kartensteckplatz,



Unterstützt:

- Wicher 500i2c, Wicher 500iEx, Wicher 508iEx



