Wicher 1211 von 7-bit verfügbar Published 06.12.2020 - 18:36 by HelmutH



Unser neuestes Produkt wurde für Gamer entwickelt, die eine grundlegende FAST-RAM-Speichererweiterung suchen.



Spezifikation

- Amiga 1200-kompatibel,

- RAM-Eigenschaften: 11MB FAST RAM für AmigaOS (benutzter 16MB SDRAM-Speicher),

- RTC-Uhr

- SPI-Controller,

- PCMCIA-freundlich (4MB + 1,5MB),

- MAPROM-Funktion,

- BootRom-Funktion,

- empfohlene Kickstart-Version: Kickstart 3.1



