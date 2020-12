Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Polybios V1.3 veröffentlicht Published 06.12.2020 - 18:33 by HelmutH



Wenn Sie Hollywood Designer 5.0 noch nicht besitzen, finden Sie hier alle Details über diese leistungsstarke Software für all Ihre Amiga-Multimedia-Bedürfnisse. Das ist wirklich ein tolles Weihnachtsgeschenk!



Das Plugin steht jetzt zum kostenlosen Download auf dem offiziellen Hollywood-Portal zur Verfügung. Dank Hollywoods plattformübergreifendem Plugin-System werden Versionen für AmigaOS3 (m68k, m881), AmigaOS 4, MorphOS, WarpOS, AROS (x86), Linux (ppc, arm, x86, x64), macOS (ppc, x86, x64), Windows (x86, x64), Android (arm, arm64) und iOS (arm, arm64) zur Verfügung gestellt.



https://forums.hollywood-mal.com/viewto ... =19&t=3188 Das macht Hollywood Designer 5.0 zum perfekten Weihnachtsgeschenk: Airsoft Softwair, die am härtesten arbeitenden Elfen im Schneegeschäft, sind stolz, Polybios 1.3 zu präsentieren. Dies ist ein großes Update, das es ermöglicht, PDF-Seiten in Hollywood Designer 5.0 zu importieren. Darüber hinaus bietet es auch volle Unterstützung für die Behandlung von PDFs als Vektoranimationen in Hollywood und es gibt auch einige Fehlerbehebungen.

