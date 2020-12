Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 06.12.2020 - 12:17 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Tiny Little Slug #7: Der Boden ist Lava (Retro Today XXL/Amiga)



Die Lava steigt und steigt, immer wieder und unaufhaltsam, getreu dem Motto: täglich grüßt das Murmelviech... Trotz fliegender Finger und knackender Joysticks stürtzen wir die kleine Schnecke immer wieder in die brodelnde Flut. Aber selbst ein kleiner Crash kann Dennis nicht aufhalten - solange der Speicherstand keine Macke hat! Nur keine Zeit verlieren - Schnecke auf Speed, ab durch die Decke...



https://www.youtube.com/watch?v=wKEAsVTcbvw





Seven Cities of Gold #3: Nicht-niedergebrannte Dörfer (RetroPlay Live/C64)



In diesem Strategiespiel wird verflixt viel Fingerfertigkeit gebraucht, sonst wird das nie was mit den Verhandlungen. Und wenn man dann noch vergisst, für's Handeln die Ware einzupacken... tja, dann bleibt gar nicht mehr viel Auswahl an Möglichkeiten. Wir kehren dem neuen Land den Rücken und berichten der Krone, was wir so alles entdeckt haben, die uns großzügig belohnt. Zeit, sich für die nächste Expedition auszurüsten! Wir brauchen mehr Schiffe für das ganze Gold, das wir erbeuten... eh... erhandeln... Ein Glück, dass die Kollegen so vergesslich sind.



https://www.youtube.com/watch?v=BrPB0F78Z8c





Seven Cities of Gold #4: Insel-Erkundungen (RetroPlay Live/C64)



Die Bäume färben sich herbstlich, es ist Zeit, wieder einmal nach Hause zu fahren und die gute spanische Medizin wieder aufzufüllen... oder so. Und bei Gelegenheit können wir uns dann vielleicht mal drum kümmern, euch zu zeigen, wie man das Spiel *richtig* spielt. So langsam füllen sich unser Konto und unsere Weltkarte. Wie wäre es mit einem Adventure-Modus? USE Sword WITH Natives. Alles eine Frage der Überzeugungskraft... Mit mehr Männern an Bord geht's wieder in Richtung Westen.



https://www.youtube.com/watch?v=pxSM1SVP4DI





Historyline #198: Geschichte, Ambivalenz und Auswirkungen des Krieges (RetroPlay Live/Amiga)



Buch weg, Endspurt! Das Hauptquartier ist eingekesselt von Flugzeugen, Hagen geht in die Zielgerade und erreicht souverän das Ziel. Nach nur sechs Stunden durch die Mission gerutscht mit einem Eintrag in die Bestenliste, der Joystick kann aufatmen! Parallel dazu tiefgründige Gespräche über den ersten und den zweiten Weltkrieg in aller Tragweite - mit ein wenig Abstand zum Spiel.



https://www.youtube.com/watch?v=AXKNA-F0VWA





Echtzeit-Strategie für Oldskool-PCs: Planet X3 (RetroToday/MS-DOS)



Heute feiern wir auf diesem Kanal Premiere und stellen erstmals ein Spiel für MS DOS vor! The 8-Bit Guy hat mit "Planet X3" eine Weiterentwicklung des von uns bereits in einem anderen Video für den C64 vorgestellten "Planet X2 " herausgebracht - einem Echtzeit-Strategiespiel (!!!), bei dem ein neuer Planet kolonisiert werden will. Doch (wie sollte es anders sein?) wir sind nicht allein! Dass dieses knifflige Spiel ein wenig Übung braucht, wird schon beim ersten Blick in das Handbuch klar...



https://www.youtube.com/watch?v=YPylc_CUAMs 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Tiny Little Slug #7: Der Boden ist Lava (Retro Today XXL/Amiga)Die Lava steigt und steigt, immer wieder und unaufhaltsam, getreu dem Motto: täglich grüßt das Murmelviech... Trotz fliegender Finger und knackender Joysticks stürtzen wir die kleine Schnecke immer wieder in die brodelnde Flut. Aber selbst ein kleiner Crash kann Dennis nicht aufhalten - solange der Speicherstand keine Macke hat! Nur keine Zeit verlieren - Schnecke auf Speed, ab durch die Decke...Seven Cities of Gold #3: Nicht-niedergebrannte Dörfer (RetroPlay Live/C64)In diesem Strategiespiel wird verflixt viel Fingerfertigkeit gebraucht, sonst wird das nie was mit den Verhandlungen. Und wenn man dann noch vergisst, für's Handeln die Ware einzupacken... tja, dann bleibt gar nicht mehr viel Auswahl an Möglichkeiten. Wir kehren dem neuen Land den Rücken und berichten der Krone, was wir so alles entdeckt haben, die uns großzügig belohnt. Zeit, sich für die nächste Expedition auszurüsten! Wir brauchen mehr Schiffe für das ganze Gold, das wir erbeuten... eh... erhandeln... Ein Glück, dass die Kollegen so vergesslich sind.Seven Cities of Gold #4: Insel-Erkundungen (RetroPlay Live/C64)Die Bäume färben sich herbstlich, es ist Zeit, wieder einmal nach Hause zu fahren und die gute spanische Medizin wieder aufzufüllen... oder so. Und bei Gelegenheit können wir uns dann vielleicht mal drum kümmern, euch zu zeigen, wie man das Spiel *richtig* spielt. So langsam füllen sich unser Konto und unsere Weltkarte. Wie wäre es mit einem Adventure-Modus? USE Sword WITH Natives. Alles eine Frage der Überzeugungskraft... Mit mehr Männern an Bord geht's wieder in Richtung Westen.Historyline #198: Geschichte, Ambivalenz und Auswirkungen des Krieges (RetroPlay Live/Amiga)Buch weg, Endspurt! Das Hauptquartier ist eingekesselt von Flugzeugen, Hagen geht in die Zielgerade und erreicht souverän das Ziel. Nach nur sechs Stunden durch die Mission gerutscht mit einem Eintrag in die Bestenliste, der Joystick kann aufatmen! Parallel dazu tiefgründige Gespräche über den ersten und den zweiten Weltkrieg in aller Tragweite - mit ein wenig Abstand zum Spiel.Echtzeit-Strategie für Oldskool-PCs: Planet X3 (RetroToday/MS-DOS)Heute feiern wir auf diesem Kanal Premiere und stellen erstmals ein Spiel für MS DOS vor! The 8-Bit Guy hat mit "Planet X3" eine Weiterentwicklung des von uns bereits in einem anderen Video für den C64 vorgestellten "Planet X2 " herausgebracht - einem Echtzeit-Strategiespiel (!!!), bei dem ein neuer Planet kolonisiert werden will. Doch (wie sollte es anders sein?) wir sind nicht allein! Dass dieses knifflige Spiel ein wenig Übung braucht, wird schon beim ersten Blick in das Handbuch klar...

Back to previous page