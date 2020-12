Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

C64 Xmas Bundle: 15 C64-Spiele für $5



Auf itch.io gibt es aktuell das C64 Xmas Bundle. Für eine einmalige Zahlung von mindestens 5 USD erhält man 15 Spiele für den C64. Das Angebot läuft noch bis Ende des Monats. Mit dabei sind ...

p0 snake [RGCD.DEV]

Nono Pixie [Space Moguls]

Space Orbs [Space Moguls]

MANCAVE - WIFE Free Zone [Megastyle]

FREEZE64 - Free Commodore C64 Christmas Game [Mike Richmond]

Santron [Sarah Jane Avory]

Luna - A witch-em-up [Shallan]

Vegetables Deluxe [Mike Richmond]

Old Tower [Retro Souls]

Luma [Shallan]

Blockheads 4K version [Carleton Handley]

Doc Xmas [Shallan]

Grid Pix Advent [Carleton Handley]

Snowdown [Badgerpunch Games]

Rainbow Edge Run DX [Megastyle]

Hier geht es zum Bundle: https://itch.io/b/699/c64-xmas-bundle

Zugegeben, nichts für den Amiga, aber viele von uns haben sicher noch einen C64 direkt neben ihrem Amiga stehen.

