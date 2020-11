Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

GottaGoFastRAM: 8 MB Autoconfig Fast RAM für Amiga 500/1000/2000 und CDTV Published 29.11.2020 - 15:37 by osz GottaGoFastRAM ist ein Hardware-Projekt, welches einem Amiga 500/1000/2000 oder CDTV zu 8 MB Autoconfig Fast RAM verhilft. Das Projekt basiert auf dem mem68k-Projekt. Die Erweiterung wird zwischen CPU-Sockel und CPU installiert. Wer möchte, kann GottaGoFastRAM auch auf einer ide68k-Platine befestigen, so dass dieser "Hamburger", bestehend von oben nach unten aus CPU, GottaGoFastRAM und ide68k auf den CPU-Sockel gesteckt wird. Dies ist auch auf den Fotos der GitHub-Projektseite zu sehen: https://github.com/LIV2/GottaGoFastRAM

