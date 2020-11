Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Gotek Floppy Disk Emulator V2 Published 29.11.2020 - 14:59 by osz



Das Gotek Floppy Disk Emulator V2 ist ein Projekt auf GitHub, welches den Nachbau des Gotek-Projektes sich auf die Fahne geschrieben hat. Übersetzt man die tschechische Beschreibung, so stellt man schnell fest, dass es sich nicht nur um einen bloßen Nachbau handelt, es ist vielmehr eine verbesserte Version des Gotek-Laufwerks, die auf die freie Firmware FlashFloppy setzt und dabei hardwareseitig die FlashFloppy-Erweiterungen unterstützt. Bei der Umsetzung wird überwiegend auf SMD-Bauteile gesetzt.



Auf der Projekt-Seite gibt es neben einigen Fotos auch die Gerber-Files, die für die Herstellung der Platinen benötigt werden.



Hier der Original-Link zum GitHub-Projekt:



Und hier eine indirekte Verlinkung mit einer Google-gestützten Übersetzung in die deutsche Sprache: Man verzeihe mir, wenn mich meine bescheidenen linguistischen Fähigkeiten im Stich lassen und ich hier falsch liege, aber auf der nachfolgenden Seite müsste es sich laut dem Google-Übersetzer um Tschechisch handeln, daher nehme ich auch an, dass der Ursprung dieses Projektes auch dort liegt.Das Gotek Floppy Disk Emulator V2 ist ein Projekt auf GitHub, welches den Nachbau des Gotek-Projektes sich auf die Fahne geschrieben hat. Übersetzt man die tschechische Beschreibung, so stellt man schnell fest, dass es sich nicht nur um einen bloßen Nachbau handelt, es ist vielmehr eine verbesserte Version des Gotek-Laufwerks, die auf die freie Firmware FlashFloppy setzt und dabei hardwareseitig die FlashFloppy-Erweiterungen unterstützt. Bei der Umsetzung wird überwiegend auf SMD-Bauteile gesetzt.Auf der Projekt-Seite gibt es neben einigen Fotos auch die Gerber-Files, die für die Herstellung der Platinen benötigt werden.Hier der Original-Link zum GitHub-Projekt: https://github.com/RichiDev/Gotek-Flopp ... mulator-V2 Und hier eine indirekte Verlinkung mit einer Google-gestützten Übersetzung in die deutsche Sprache: https://translate.google.de/translate?h ... mulator-V2

Back to previous page