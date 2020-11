Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Published 29.11.2020 - 14:39

http://rockybergen.com/papercraft Seit einigen Jahren erstellt der kanadische Designer Rocky Bergen Pappminiaturen von Computerklassikern und bietet die Vorlagen zum kostenlosen Download an.Die Pappcomputer sind äußerst detailverliebt gestaltet und als besonderes Schmankerl gibt es für die Computer auch jeweils unterschiedliche Bildschirminhalte zum Ausdrucken.Außerdem sind auch Mäuse, Disketten- oder Datasetten-Laufwerke und auch die Datenträger selbst sowie Nachbildungen der Bedienungsanleitung Teil der Bastelvorlagen.

