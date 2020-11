Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga 500: Der Klassiker kehrt 2021 zurück Published 29.11.2020 - 14:13 by HelmutH



Das Unternehmen Retro Games hat für 2021 angekündigt eine überarbeitete Version des Amiga 500 heraus zu bringen.

Ziemlich sicher ist, der Amiga 500 wird mit vorinstallierten Spielen kommen. Spannend wird sein, welche Auswahl die Entwickler treffen werden. Für Retro Games ist der Amiga 500 nicht der erste Retro-Computer. Mit dem C64 gab es schon eine neu Auflage und wenn der Vorgänger als Anhaltspunkt dienen kann, wird auch für den Amiga 500 mit einem Preis um die 120 Euro zu rechnen sein.



