Looty: Eine Amiga-Portierung von Booty Published 29.11.2020 - 13:31 by osz



Looty ist eine Amiga-Portierung des ZX Spectrum Platfomers Booty von Jon F. Cain. Eigentlich ist Looty laut dem Autor aber mehr eine Homage an den Klassiker aus dem Jahre 1984. Ursprünglich wurde das Spiel schon 1993 für den Amiga geschrieben und im darauf folgendem Jahr an die Assassins PD Free Disk Collection geschickt. 2020 hat das Spiel einige Bugfixes erfahren und wurde durch die Möglichkeit erweitert das Spielgeschehen mittels der Cursor-Tasten zu steuern sowie die Musik bei Bedarf auszuschalten. Außerdem fanden einige spielspezifische Anpassungen statt.



Bei Looty geht es darum einen Level nach dem anderen zu lösen, in dem man Kontrahenten aus dem Weg geht, verschiedene Platformen über Leitern erreicht, Schlüssel einsammelt, Türen öffnet und diverse Extras sammelt. Wer mag, kann sich mit dem mitgelieferten Level-Editor austoben.



Der Autor von Looty plant weitere Verbesserungen, sollten sich genügend Interessenten für das Spiel finden. Außerdem sucht er jemanden, der kreativ begabt ist, um die selbsterstellten Grafiken durch eine verbesserte Version zu ersetzen. Wer möchte, kann diesbezüglich über die itch.io-Seite Kontakt mit ihm aufnehmen. Dort gibt es übrigens auch das Spiel für einen selbstbestimmten Preis zu kaufen.



Bevor jemand aufspringt und ruft: "Das ist aber nicht neu!" Ja, richtig, da kommen wir aber gleich zu.

Hier geht es zu Looty auf itch.io: https://mixelsoftware.itch.io/looty-v2

