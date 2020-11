Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 29.11.2020 - 12:03 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Tiny Little Slug #6: Ein heißer Kampf (Retro Today XXL/Amiga)



https://www.youtube.com/watch?v=sTr0W5b6fvk





Seven Cities of Gold #1: Wir erobern die Neue Welt (RetroPlay Live/C64)



https://www.youtube.com/watch?v=4zuG2XlgawM





Seven Cities of Gold #2: Knallharte Handelsgespräche (RetroPlay Live/C64)



https://www.youtube.com/watch?v=D9bShVK_c7c





Historyline #197: Leseprobe aus "Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen" (RetroPlay Live/Amiga)



https://www.youtube.com/watch?v=psI_ROJDiqg





Film-Klassiker der 80er und 90er auf Laserdisc (Retro ausgepackt Live)



