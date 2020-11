Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Unterstützer Gala für den Retro Spiele Club Hamburg Published 27.11.2020 - 18:39



“Unterstützer Gala” für den Retro Spiele Club Hamburg,

dem “bespielbaren Museum” in Hamburg (

auf Twitch senden wir als “retro_kompott”, auf youtube findet man unser Archiv unter “retrokompott”



Wir streamen am 05.12.2020 von 12 Uhr Mittags bis mindestens Mitternacht eine Art Spendengala auf Twitch, um unserem Spiele Museum nach dem zweiten Lockdown im November und bisher keinerlei staatlicher Unterstützung eine Zukunft zu geben.

Unterstützt werden wir in dem Stream voraussichtlich von vielen anderen Podcastern und bekannten Gesichtern aus der Szene, wie zum Beispiel Stefan Preuss, den Oliver Twins, den Jungs von Zankstelle, den Retronerds Münsterland, unserem Blind Gamer Christian, Manuel von Radio Paralax, Chris Hülsbeck, Siegfried Kärcher und anderen Musiklegenden, dem Podcast Nerdwelten und natürlich den Stammhörern unseres Podcasts, die mit uns am Ende noch Yolanda spielen wollen und dann mit einem Open End Talk in die Nacht. Beosnders bedanken möchten wir uns bei Retroplace die neben einem Panel auch als Sponsor agieren, sowie bei Christian und Gunnar von Stay forever, die zur Primetime auch etwas spannendes vorbereitet haben. Genauere Infos und der genaue Programmablauf folgen in den nächsten Tagen in den sozialen Netzwerken.

Falls ihr uns unterstützen könnt/wollt teilt diese Meldung so oft wie möglich und verbreitet die Infos, wir brauchen Aufmerksamkeit und Hilfe und würden uns freuen wenn viele Zuschauer unseren Stream schauen würden.

Hier eine Kurzbeschreibung unserer Aktivitäten aus dem Schreiben der Kulturbehörde, die uns inzwischen als Museum im Aufbau kategorisiert hat:



“Der Retro Spiele Club ist als ein Museum im Aufbau eingestuft, das sich einem wichtigen Teil der digitalen Populärkultur widmet. Auf 160qm befinden sich aktuell 50 spielbereite Exponate. Zusätzlich wurden weitere Geräte, ein Archiv von historischen Fachzeitschriften und hunderte Originalspiele der letzten 50 Jahre zusammengetragen. Ziel des Retro Spiele Clubs ist, Entwicklung der Computertechnik sowie der Videospielkultur von den 1950er Jahren bis zur Jahrtausendwende zu dokumentieren und erlebbar zu machen. Der Sammlungsaufbau erfolgt durch gezielte Ankäufe sowie Sachspenden der „Computer-Community“. Die Sammlung wird in einer eigenen Werkstatt instandgehalten. Neben der Möglichkeit des Spielens und Ausprobierens will der Retro Spiele Club Lesungen, Vorträge und Foren für den Fachaustausch anbieten. Eine seit mehreren Jahren bestehende PodcastSerie dokumentiert die gute Vernetzung der Betreiber in die einschlägige Szene.

Nach einer langwierigen Aufbau- und Informationsphase sollte der vollumfängliche Regelbetrieb im März 2020 aufgenommen werden. Das bereits etablierte Angebot sollte durch Kooperationen mit Schulen und Universitäten ergänzt werden. All diese Bemühungen wurden durch Corona und die Maßnahmen der HmbSARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung gestoppt.”

Vielen Dank



Das Team vom Retro Spiele Club Hamburg



