AmiBrixx V2.1 verfügbar Published 25.11.2020 - 19:52 by HelmutH



Änderungen in dieser Version sind:

- Behoben: AmiBrixx lief nicht auf kleinen Bildschirmen (wie Amiga PAL HighRes)

- Einige deutsche Texte wurden in das Handbuch eingefügt.

- Behoben: In der Windows Version wurden manchmal nach oben/hinten verschoben.



