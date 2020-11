Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Witch Cleaner V1.50 veröffentlicht Published 25.11.2020 - 18:50 by HelmutH



https://www.morguesoft.eu/Paginas/Software1.htm



Morguesoft hat eine neue Version von Witch Cleaner, ein kleines und einfaches Tool zum bereinigen des .recycled-Mülleimer veröffentlicht.



In der neuen Version wurden

- Fehler behoben.

