Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

RedPill Beta 0.8.3 veröffentlicht Published 22.11.2020 - 17:24 by AndreasM



Änderungen:



-Compiler geändert von Amiblitz 2.44 auf Amiblitz 3.8. Dies hat einige Auswirkungen:

-Jetzt ist die Mindestanforderung für Spiele ein Motorola 68000 anstelle eines 68020.

-Es gibt zwei Editoren, einen generischen und einen für 020+.

-Wird ein Spiel exportiert, muss ausgewählt werden, ob es generisch oder für 020+ ist.

-Performance scheint etwas besser.

- Um Kompilierungsprobleme zu vermeiden, wird etwas mehr Speicher verwendet.



http://aminet.net/package/dev/misc/redpillgamecreator RedPill wurde in der Version Beta 0.8.3 veröffentlicht.Änderungen:-Compiler geändert von Amiblitz 2.44 auf Amiblitz 3.8. Dies hat einige Auswirkungen:-Jetzt ist die Mindestanforderung für Spiele ein Motorola 68000 anstelle eines 68020.-Es gibt zwei Editoren, einen generischen und einen für 020+.-Wird ein Spiel exportiert, muss ausgewählt werden, ob es generisch oder für 020+ ist.-Performance scheint etwas besser.- Um Kompilierungsprobleme zu vermeiden, wird etwas mehr Speicher verwendet.

Back to previous page