Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 22.11.2020 - 12:33 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Tiny Little Slug #5: Bis zum letzten Tropfen (Retro Today XXL/Amiga)



Ohne Checkpoint ist die diese Hölle die ... eh... reinste Hölle... ja. Laden, speichern, und Hagen ist nicht da! Dennis kämpft, wuselt und trickst ein wenig, bis der ersehnte Speicherpunkt in Sicht rückt. Endlich - Checkpoint! Speedrun? Wir machen hier eher den Slowrun. Die abenteuerliche Reise der kleinen Nacktschnecke gestaltet sich als hektischer als erhofft... und jetzt: spring!!!



https://www.youtube.com/watch?v=9aAEJGScVzo





North & South #1: Comic-Strategie im amerikanischen Bürgerkrieg (RetroPlay Live/Amiga)



Nordstaaten gegen Südstaaten - humorvoll und comiclastig kann man in dem Strategiespiel "North & South" die Kanonen krachen lassen. Dennis und Markus stehen sich gegenüber und streiten sich um die Vorherrschaft in den amerikanischen Staaten. Dabei ist nicht nur Taktik und Strategie gefragt, sondern auch Fingerspitzengefühl bei der Steuerung der Einheiten, dem Erobern der feindlichen Forts oder beim Zugüberfall. Volles Programm! Wie funktioniert doch gleich die Steuerung?



https://www.youtube.com/watch?v=aVXOkWDg-c0





North & South #2: Chaos auf dem Schlachtfeld (RetroPlay Live/Amiga)



...und weil der Dennis dem Fotografen ständig an die Wäsche geht, wird dieser zum Überläufer und verrät die eigenen Truppen! So oder so ähnlich kann man sich die Geschehnisse zumindest zusammenreimen. Die Schlachten gestalten sich turbulent, Blitzkrieg wurde soeben erfunden und im Folgejahr sind die Streitkräfte ganz anders aufgestellt. Danger-Dennis hat Blut geleckt! Wer wird die Kämpfe für sich entscheiden?!



https://www.youtube.com/watch?v=dxBk9HeCFBw





Historyline #196: Energie aus Sonne und Wind (RetroPlay Live/Amiga)



Von Tomaten bis hin zu sonnenbeschienenen Dachflächen und CO2-Bilanz smalltalken sich unsere beiden Profi-Gamer bis hin zur Frustationswarnung mit Philosophie-Einlagen. Derweil schwindet der Vorrat an veganen Bio-Kartoffelchips. Es grüßen Die Drei und das brennende Moor! Aber wie sieht die taktische Lage aus? Hagen wurschtelt sich so durch und kämpft mit dem leider komplett funktionalen Joystick. Dabei hatte er sogar einen Plan...



https://www.youtube.com/watch?v=5JaPsV_Kxsc





November 1980: Computer im Auto (Back in Time)



Zweimal Elektronik, einmal Chip: In den Zeitschriften aus dem November 1980 finden wir u.a. Artikel zu Festplatten, Bordcomputer für's Auto, Gate Arrays und bezahlbaren Druckern. Außerdem: Wir finden eine Meldung zur Geburt des Scart-Steckers.



