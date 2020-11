Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Warp 4060 und Warp CDTV-60 von CS Lab - erste Prototypen Published 21.11.2020 - 19:29 by AndreasM



Der neue "Warp CDTV-60" (eine Warp '060 Karte für den CDTV) ist ebenfalls funktionsfähig, da mindestens vier Karten für Betatests existieren.



Fotos dieser beiden Boards (von der Facebook-Seite von CS Lab) befinden sich auf der neu hinzugefügten Bildseite für alle, die nicht auf Facebook sind.



Besonders hervorzuheben ist, dass beide Karten einen Sockel 68060 haben.



http://www.gregdonner.org/warp4060/Warp%204060.html Warp 4060: Wie von CS Lab mitgeteilt wurde, ist der Prototyp Warp 4060 (jetzt "Warp 3060/4060" genannt) vorgestellt und es werden mindestens vier Boards vermutlich für Betatester zusammengebaut.Der neue "Warp CDTV-60" (eine Warp '060 Karte für den CDTV) ist ebenfalls funktionsfähig, da mindestens vier Karten für Betatests existieren.Fotos dieser beiden Boards (von der Facebook-Seite von CS Lab) befinden sich auf der neu hinzugefügten Bildseite für alle, die nicht auf Facebook sind.Besonders hervorzuheben ist, dass beide Karten einen Sockel 68060 haben.

Back to previous page