RETURN Ausgabe 43 bald erhältlich Published 18.11.2020 - 10:20 by AndreasM



“Shoot or die!” Schnelle Grafik, große Gegner, Parallax-Scrolling – Turrican ist ein Meilenstein. Doch wie wurde das alles gemacht? Im Bericht “Die Technik von Turrican” erklärt Grafikexperte Oliver Lindau die Hintergründe von Turrican.



50 Jahre Heimcomputer! Bis 1970 waren Computer kühlschrankgroße Gebilde, welche mehrere zehntausend US-Dollar kosteten. Die PDP8-E war klein und erstmals für unter 10.000 US-Dollar zu haben und galt somit als Heimcomputer.



Sound auf dem PC – viele kennen noch die simplen Töne erster Computerspiele. Der Roland MT-32 spielte da in einer ganz anderen Liga.

Dies und vieles mehr jetzt in RETURN 43, ab dem 20. November bei uns verfügbar!



Alle Abonnenten und Vorbesteller werden ihre Ausgabe 43 ab dem 20. November im Briefkasten finden!



