RedPill Beta 0.8.2 veröffentlicht Published 15.11.2020 - 13:52 by AndreasM



Änderungen:



- Im Einstellungsbildschirm kann jetzt ausgewählt werden, ob ein benutzerdefinierten Bildschirm

oder die Workbench für Dateianforderer verwenden werden soll.

- Im Animationsbildschirm kann die Animationsnummer über ein Eingabefeld ausgewählt werden.

- Im Animationsbildschirm kann der Frame-Offset mit den Cursortasten geändert werden.

- Im Objektbildschirm kann der Anzeigeversatz X und Y über ein Eingabefeld eingestellt werden.

- Bigger-Limit für die Sprite-Größe bei Verwendung der Option Auto Slice.

- Zusätzliche Prüfungen und Optimierungen für Auto Slice Option.



