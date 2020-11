Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 15.11.2020 - 11:55 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 11/2020: Computer im Auto, silberne Scheiben und Handel mit Nachdruck



Im November 2020 starten nicht nur unsere Advents-Livestreams auf twitch.virtualdimension.de (jeden Advents-Samstag, ab dem 28.11.), sondern wir haben auch haufenweise Videos! Wir packen silberne Scheiben aus, schauen wieder in alte Zeitschriften, philosophieren über das Geheimnis von Monkey Island und vieles mehr!



https://www.youtube.com/watch?v=hr9Xd4cuPpQ





Monkey Island 2 #19: Ein überraschendes Ende (RetroPlay/Amiga)



Hagen mag ja Adventures, die eine verständliche Story haben. Und nachdem wir den Schatz zwar gefunden, aber keineswegs erbeutet haben, befinden wir uns nun in einer wilden Verfolgungsjagd mit LeChuck und irren wild durch Keller und Lagerräume, stolpern im Behandlungszimmer über unsere toten Eltern und klauen dem Zombiepiraten die Unterhose, während er uns immer wieder mit Voodoo-Kräften in einen anderen Teil der Anlage schleudert. Familienglück hin oder her, es ist Zeit für einen Gegenangriff! Wie personalisiert man doch gleich eine Voodoo-Puppe? Und können wir uns gegen LeChuck behaupten und das Ganze zu einem Happy End bringen?!



https://www.youtube.com/watch?v=hrCbH8V1Auk





Crystal Castles: Bär sammelt Kristalle im Schloss (RetroPlay/Atari VCS)



Manche Vorgeschichten sind einfach zu gut, um sie zu verschweigen: Der kleine Bär Bentley wacht aus seinem Mittagsschläfchen auf und schaut nicht schlecht, als er sich in einem Schloss voller Kristalle als Gefangener der bösen Hexe Brunhilde befindet. Um ihren Fängen zu entkommen, muss Bentley alle Edelsteine im Schloss einsammeln und darf sich dabei nicht von den böswilligen Kumpeln der Hexe erwischen lassen.



https://www.youtube.com/watch?v=Zfg3cbKHxWM





Historyline #195: Gesunde Ernährung (RetroPlay Live/Amiga)



Nur die Decals trennen Dennis noch von einem Sieg. Und wie wir aus gut unterrichteter Quelle wissen, können Decals durchaus zu einem Rage-Quit führen. Allerdings sind die Aufkleber beim Stecksteinmodell auch für etwas grobmotorischer angelegte Bastler geeignet, sodass Dennis seinen Vorsprung ausbauen kann und nur noch mit dem schiefen Schnorres* des Fliegers zu kämpfen hat. Endspurt beim Modellbau, und auf dem Schlachtfeld hält der Feind beharrlich gegen. Punkt für Dennis?



https://www.youtube.com/watch?v=I1YWL5eLLy0





Das Geheimnis von Monkey Island (Virtuelle Welten)



Was hat Ron Gilbert zu "Monkey Island" inspiriert und was ist eigentlich das Geheimnis von Monkey Island? Diesen Fragen gehen wir in unserem Monkey-Island-Spezial nach, zeigen Euch Sofware, Bilder, Bücher und Musik und philosphieren darüber, was das Ende von "Monkey Island 2" bedeutet.



