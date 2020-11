Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Spielpaket für AmiCygnix 1.6 Published 11.11.2020 - 17:38 by AndreasM

Es sind insgesamt 24 Spiele enthalten. Die meisten sind Brett- oder Kartenspiele, aber ein Shoot'em Up und ein Fraktal Explorer sind ebenfalls enthalten.



Neu in Version 1.6 im Vergleich zu V1.0:



* Neues Spiel "Pioneers", ein Klon von "Settlers of Catan".

* Neue Versionen:

- Ace 1.4 statt Version 1.2. Das Kartenspiel "Spider" wurde hinzugefügt und das Kartenspiel "Solitaire" bietet neue Möglichkeiten. Das GUI-Tool zum Starten der einzelnen Spiele wurde überarbeitet und für den eigenständigen Start optimiert.

- XEmeraldia 0.4.3 anstelle von Version 0.4.1. Die Grafik wurde optimiert.

- XGalaga 2.1.1.0 anstelle von Version 2.0.34. Das Spielfeld ist jetzt größer und eine Variante namens "Hyperraum" ist jetzt enthalten.

- Das xMahjongg-GUI-Tool wurde überarbeitet und für den Standalone-Start optimiert.

* Alle Programme wurden neu kompiliert. Programme, die GTK + 2 erfordern, verwenden jetzt GTK + 2.24.32.

* Alle Programme können jetzt "Standalone" gestartet werden.

* Das Icon-Set wurde aktualisiert. Danke an Thomas Blatt!



Liste der Spiele enthalten:



* Das Ass der Pinguine: Eine Sammlung von 11 einfachen Solitairespielen:

- Canfield - ein Kartenspiel

- Freecell - ein Kartenspiel

- Golf - ein Kartenspiel

- mastermind - das beliebte Code Breaker-Spiel

- merlin - ein logisches Spiel ähnlich "Lichter aus"

- Minensuchboot - das bekannte Logikspiel

- pegged - ein Brettspiel

- Solitaire - ein Kartenspiel

- Spinne - ein Kartenspiel

- Taipei - ein Spiel ähnlich wie Mahjongg

- Thornq - ein Kartenspiel

* BomberClone (Bomberman-Klon mit Netzwerkunterstützung)

* GLightOff (Puzzlespiel)

* gSoko (Sokoban-Klon)

* gTans (Tangramspiel)

* GtkAtlantic (eine Implementierung von "Monopoly" mit Netzwerkunterstützung)

* Pioniere (eine Implementierung von "Settlers of Catan" mit Netzwerkunterstützung)

* Sudoku-Savant (Zahlenspiel)

* XaoS (Fraktalforscher)

* XEmeraldia (Tetris-Variante)

* XGalaga (Erschieß sie)

* XLightOff (Puzzlespiel)

* XMahjongg (Das alte chinesische Brettspiel)

* xtris (Multiplayer-Tetris mit Netzwerkunterstützung)



Mit Ausnahme der in "The Ace of Penguins" enthaltenen Spiele können alle Spiele einzeln installiert werden.



