Ask Your Amiga 0.3 veröffentlicht Published 11.11.2020 - 17:36 by AndreasM



Ich habe bei der letzten AskYourAmiga-Version einen großen Fehler gemacht. Aus Versehen fehlte die MorphOS-Binärdatei, und stattdessen wurde die OS4-Binärdatei als MorphOS-Binärdatei kopiert. Entschuldigung für die Verwirrung. Deshalb habe ich eine neue Version gemacht. Aber die MorphOS-Version ist irgendwie seltsam (oder besser MorphOS). Nachdem einige Bilder geladen wurden, werden diese falsch dargestellt. Die Farben sind fehlerhaft und anscheinend ist auch die Größe falsch berechnet. Aber nicht alle Bilder, es sind nur einige betroffen.

Startet dann AskYourAmiga neu und versucht die gleiche Frage erneut. Sehr seltsam scheint, dass etwas im Datentypensystem abstürzt (aber das Protokoll zeigt nichts relevantes an).



Um ehrlich zu sein, habe ich AskYourAmiga auf den anderen Amiga-Plattformen nicht sehr oft ausprobiert, nur auf Amiga OS3.x m68k, da Sie auf allen anderen theoretisch den Browser für Wolffram Alpha verwenden könnten. Also konzentriere ich mich darauf, dass es auf dem klassischen m68k Amiga gut läuft.



Andere Änderungen an dieser Version sind rein intern, einige kleine Probleme beim Neuzeichnen, die mir aus OS4 übermittelt wurden und einige Fehlerbehebungen, die ich selbst festgestellt habe (nicht gelöschter Puffer, solche Sachen).



