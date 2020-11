Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 08.11.2020 - 16:29 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Tiny Little Slug #4: Wassersuche in der Flammenhölle (Retro Today XXL/Amiga)



Ein hilfloses Wesen braucht Wasser? Kein Wunder in dieser Flammenhölle! Wir schreiten natürlich sofort zur Tat und sammeln Wasserflaschen. Wer die wohl hier überall hat liegenlassen?

Die Gegnerdichte nimmt weiter zu und Zielsuchflammen machen die Aufgabe nicht eben einfacher.

Und dann lösen wir auch noch den Weltboss viel zu früh aus. Es wird dramatisch!



https://www.youtube.com/watch?v=mmF0tw7DoNg





Monkey Island 2 #17: Zeitraubende Philosophie (RetroPlay/Amiga)



Mit etwas Geduld und Spucke sind wir der tödlichen Falle gerade noch entkommen. Aber jetzt tappen wir erst einmal im Dunkeln und müssen zusehen, dass uns ein Licht aufgeht. Allerdings hat's das Lichtlein recht gut gemeint und katapultiert uns direktermaßen in Teil 4 und somit rüber zur Insel, die wir ohnehin als Ziel auserchoren hatten. Vielleicht weiß ja der Plappergei, wo wir den Schatz suchen müssen!? Und wir stolpern über einen alten Bekannten aus dem ersten Teil und über ein instanziiertes Rätsel. Wie klein die Welt doch ist...



https://www.youtube.com/watch?v=gG-gaRBFvqg





Monkey Island 2 #18: Voodoo-Time im Versorgungstunnel (RetroPlay/Amiga)



Die Hotline war nur bedingt hilfreich, den Weg aus dem Dschungellabyrinth zu finden. Immer wieder landen wir draußem am Strand, aber immerhin können wir Polly einen Cracker zustecken (nicht nachmachen!) und bekommen dadurch den ersten Hinweis. Wir stellen fest: wir brauchen mehr Kekse!!! Die sind im Beutel, aber wie bekommen wir den auf?!? Delbst Doktor G. kann uns nur bedingt weiterhelfen, bis wir rausfinden, dass wir des Rätsels Lösung direkt vor Augen hatten, aber unser A-Plan einfach nicht vorgesehen war. Manchmal... ja, manchmal... Hauptsache, wir kommen jetzt endlich an die Instant-Keks-Mischung. Auf zum Schatz!



https://www.youtube.com/watch?v=jL92ScJUsHk





Historyline #194: Zeit für die Flugzeug-Aufkleber (RetroPlay Live/Amiga)



Von Nebelhörnern und Ledersesseln lässt sich Hagen schnell begeistern, kaum dass Dennis eine kleine Inspektion durchführt. Geschicktes Ablenkungsmanöver? Die Teile werden weniger, hoffentlich auch auf dem Schlachtfeld?! Der Ballon hält sich tapfer, während in der Modellbauecke Trippelschrittchen mit Stolpergefahr aufkommen. Ablenkung und Handicap bei Dennis, eingeigelte Gegner bei Hagen - wer wird das Rennen machen?!



https://www.youtube.com/watch?v=dtTMiBs0e7I





Interaktive Grusel-Geschichte: The Curse of Rabenstein (RetroToday) #Amiga



Der Kutscher hält das Fuhrwerk an. Wir befinden uns mitten im Schwarzwald und haben uns verfahren. Erst einmal die Beine vertreten, die Stille legt sich über den ausgetretenen Pfad, Nebel steigt auf... Doch was war das? Unheimliche Schatten, Gänsehaut, wir eilen zurück und machen uns auf die eilige Suche nach einem Nachtlager an einem geschützten Ort. In der Nähe muss doch ein Dorf sein...?



In dem Textadventure über den Fluch von Rabenstein begeben wir uns auf die (zugegeben recht linearen) Spuren der unheimlichen Geschehnisse rund um das namensgebende Dorf und das mysteriöse und blutige Verschwinden unseres Kutschers. Ob wir hier tatsächlich auf einen Vampir treffen, der uns schon von der Packung entgegenlächelt?



Das Adventure bedient den kleinstmöglichen Nenner aller möglichen (Retro-)Plattformen und läuft auf einer Vielzahl von Systemen, bietet aber grafisch ansprechende Szenenbilder. Licht dimmen, Kerzen an und rein ins Abenteuer! Und wie immer gilt bei Textadventures: Karte zeichnen und alles mitnehmen, was nicht angenagelt ist! Tröstlich der Hinweis im Handbuch: You can't die in Rabenstein! Really? Finden wir's raus.



