MorphOS: VectorInk - Erste Veröffentlichung Published 06.11.2020 - 19:07 by AndreasM



Der Hauptzweck der Anwendung besteht darin, die Erstellung und Bearbeitung von Symboldesigns und grundlegenden Grafiken zu unterstützen, die mit anderen Anwendungen oder Dokumenttypen verwendet werden können.



Bitte beachtet, dass Zeichnungen, die nicht mit VectorInk erstellt wurden, abhängig von ihrer Dateiformatstruktur möglicherweise nur teilweise über die grafische Benutzeroberfläche bearbeitet werden können. Diese Grafiken können weiterhin mit dem integrierten SVG-Quellcode-Editor geändert werden.



http://kite.morph.zone/vectorink.lha



VectorInk ist ein grundlegender Vektorgrafik-Editor, mit dem Grafiken im weit verbreiteten SVG-Dateiformat erstellt, gespeichert und geladen werden können. Es bietet allgemeine Funktionen wie Pfad-, Text-, Bleistift-, Linien-, Rechteck-, Ellipsen- und Formwerkzeuge sowie ein grundlegendes Ebenensystem zum Ändern der Reihenfolge von Elementen.

Der Hauptzweck der Anwendung besteht darin, die Erstellung und Bearbeitung von Symboldesigns und grundlegenden Grafiken zu unterstützen, die mit anderen Anwendungen oder Dokumenttypen verwendet werden können.

Bitte beachtet, dass Zeichnungen, die nicht mit VectorInk erstellt wurden, abhängig von ihrer Dateiformatstruktur möglicherweise nur teilweise über die grafische Benutzeroberfläche bearbeitet werden können. Diese Grafiken können weiterhin mit dem integrierten SVG-Quellcode-Editor geändert werden.

http://kite.morph.zone/vectorink.lha

Quelle: https://morph.zone/modules/news/article ... _2509.html

