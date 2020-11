Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Neue Artikel auf Obligement Published 06.11.2020 - 19:05 by AndreasM



- News von September / Oktober 2020.

- Alte Artikel von Joystick 10 bis 12: Nachrichten: Der Blitzkrieg der Sturmcomputer, Interview mit Marc Djian, Rückblick auf Total Recall, Rückblick auf Metal Masters, Rückblick auf Globulus, Bericht: Salon De La Micro 1990, Interview mit Brian Fargo, Rückblick of Death Trap, Rückblick auf Ultima 5, News: Simulation der Londoner U-Bahn, Bericht: SICOB Micro 1990, Rückblick auf Cadaver, Rückblick auf Super Skweek usw.

- Interview mit Richard Lowenstein (Reshoot-Entwickler).

- Interview mit Manuel Fernández Higueras (SiDi-Designer).

- Interview mit Andy Smith (Amiga Format / Sega Power).

- Review von Wayfarer.

- Review von Mr Beanbag.

- Hardware: Turbo Chameleon 64 V2.

- Standpunkt: Meine wahre Geschichte von Grand Theft Auto.

- Datei: Klassische Reflexionen - Was ist mit Phase 5 passiert? (1. Teil).

- DIY: Ein Amiga 1200 in einem DVD-Reader.

- Tutorial: Verwendung des neuen MorphOS 3.10+ Drucksystems.

- Sonstiges: Handbuch der Action Replay MKIII.

- Spezielles Quiz über RoboCop 3.



Artikel in englischer Sprache:



- Interview mit Richard Lowenstein (Entwickler von Reshoot)

- Interview mit Entrevue mit Manuel Fernández Higueras (SiDis Designer)



Besucht uns auf

