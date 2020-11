Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Amiga video player AGABlaster (68K) Update veröffentlicht Published 06.11.2020 - 19:02 by AndreasM



Änderungen:



Flimmern beim Überspringen von Frames auf langsameren Geräten wurde beseitigt.

Fehler behoben, wenn die Videobreite kein Vielfaches von 16 war.

Reduzierter Chipspeicherverbrauch für die Vorpufferung.

Audio-Stummschalttaste F6 und Option MUTE hinzugefügt.

Amiga-Audiofilter-Umschalttaste F7 hinzugefügt (Merkt sich die Einstellung nach dem Beenden).

Amiga Audio Filter Option NOFILTER hinzugefügt.

Video-Info-Ausgabe in der Konsole hinzugefügt (Breite / Höhe, FPS, Hz usw.).

PAL-Option hinzugefügt (erzwingt den PAL-Modus, auch wenn NTSC erkannt wird).



http://mschordan.github.io/amiga/agablaster.html Amiga Video Player AGABlaster (68K) in der Version 0.9.80 veröffentlicht.Änderungen:Flimmern beim Überspringen von Frames auf langsameren Geräten wurde beseitigt.Fehler behoben, wenn die Videobreite kein Vielfaches von 16 war.Reduzierter Chipspeicherverbrauch für die Vorpufferung.Audio-Stummschalttaste F6 und Option MUTE hinzugefügt.Amiga-Audiofilter-Umschalttaste F7 hinzugefügt (Merkt sich die Einstellung nach dem Beenden).Amiga Audio Filter Option NOFILTER hinzugefügt.Video-Info-Ausgabe in der Konsole hinzugefügt (Breite / Höhe, FPS, Hz usw.).PAL-Option hinzugefügt (erzwingt den PAL-Modus, auch wenn NTSC erkannt wird).

Back to previous page