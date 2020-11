Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

AMOS Layers System veröffentlicht Published 01.11.2020 - 17:35 by AndreasM



Es ist einfach, erfordert nur geringe Kenntnisse der Amiga-Grafikhardware, muss nicht installiert werden, hängt nicht von Erweiterungen von Drittanbietern ab und besteht aus einer Sammlung von Variablen, Arrays und Prozeduren, die in vollständig kommentiertem AMOS-Code geschrieben sind. Es kann als AMOS-Bibliothek auf Quellenebene betrachtet werden.



https://retream.itch.io/als ALS steht für AMOS Layers System, da es die Bildschirme von AMOS Professional in Ebenen verwandelt, die übereinander gelegt werden können. Wobei Reihenfolge, Farben und Undurchsichtigkeit vollständig kontrolliert werden und wie gewohnt renderbar bleiben.Es ist einfach, erfordert nur geringe Kenntnisse der Amiga-Grafikhardware, muss nicht installiert werden, hängt nicht von Erweiterungen von Drittanbietern ab und besteht aus einer Sammlung von Variablen, Arrays und Prozeduren, die in vollständig kommentiertem AMOS-Code geschrieben sind. Es kann als AMOS-Bibliothek auf Quellenebene betrachtet werden.

Back to previous page