Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 01.11.2020 - 15:17 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Tiny Little Slug #3: Die springende Nacktschnecke (Retro Today XXL/Amiga)



Nachdem der erste Boss Geschichte ist, können wir den Pinguin retten und damit den Frosch glücklich machen. Doch bis zu ihm ist es noch ein gefährlicher Weg. Was tut man nicht alles für eine Erdbeere?! Aber Cheaten kommt nicht in Frage. Wir sammeln unsere Belohnung ein und werden zur Hüpf-Schnecke! Das ist ja doch ein Jump'n'Kriech!! Also auf durch die Gänge auf der Jagd nach dem nächsten Quest-Gegenstand, getreu dem Motto: steter Tropfen höhlt die Schnecke... Zum Glück gibt's reichlich Checkpoints. Und dann geht's ab in die Niederhöllen...



https://www.youtube.com/watch?v=8jggcCaCLok





Monkey Island 2 #15: Besuch von Guybrushs Eltern (RetroPlay/Amiga)



Die Jagd nach der Karte führt uns in die Spitze eines Baumes. Doch wer hoch hinaus will... bückt sich schnell nach Reservenüsschen. Es macht Knack und wir müssen uns ganz blöd den Kopf gestoßen haben... Ruder kaputt, Kopf kaputt, und (Konzentration!) Slapstick mit Gesangseinlage zum Mitschreiben. Mamiii?! Papiii?!? LeChuck persönlich hilft uns aus der misslichen Lage, und nach einer Weile gelingt es uns tatsächlich, in das Haus in den Wipfeln vorzudringen. Doch... welcher dieser verflixten Papierfetzen ist denn nun die richtige Karte? Guybrush braucht Hilfe von Guybrush...



https://www.youtube.com/watch?v=t8NU0QwuhLY





Monkey Island 2 #16: In LeChucks Festung (RetroPlay/Amiga)



Endspurt bei Monkey Island 2 - nur noch 'ne halbe Stunde™! Wir brauen mit euch einen kleinen Voodoo-Zaubertrank und sind schon so gut wie auf dem Weg in LeChucks Festung! Fledermaus-Lungen und Aal-Blasen dienen uns als Festschmaus während der langwierigen Reise, aber endlich, endlich landen wir in der Festung des Zombiepiraten. Willkommen im Labyrinth - zum Glück hat Dennis den totalen Plan, denn die unzähligen Hinweisschilder entpuppen sich allesamt als ziemlich nutzlos...Aber: wir haben ja das Schlüssel-Lied!



https://www.youtube.com/watch?v=FRa3syGyUao





Historyline #193: Stockender Vormarsch (RetroPlay Live/Amiga)



Jetzt aber mal Konzentration! Dennis und Hagen sind gefühlt gleich auf und motivieren sich gegenseitig auf's Höchste! Die Ente aber bleibt draußen, und warum ist der Panzer noch nicht weg? Dennis lässt sich mit Annekdoten ablenken, während Hagen strategisch Land gewinnt und den Vorsprung zu den Franzosen weiter ausbaut. Büßt Dennis nun wertvolle Zeit ein im Wettrennen zwischen Joystick-Taktiker und Baumeister, oder kann er es sich einfach leisten, entspannt Geschichten von sich zu geben, weil sein Vorsprung schon jetzt uneinholbar ist? Hagen, erzähl doch mal etwas über die aktuelle Lage!



https://www.youtube.com/watch?v=ED37YCTCDqE





Grusel-Games zu Halloween (Virtuelle Welten)



Es ist Halloween! Zeit, ein paar Grusel-Games aus dem Spieleregal rauszuholen und genauer anzuschauen: Wir stellen Euch sechs Retro-Spiele-Empfehlungen vor und zeigen auch ein paar passende Bewegtbilder. Mit dabei: Diablo, Hexenküche, A Vampyire Story, Elvira 2, Vampire - The Masquerade und Moonstone.



https://www.youtube.com/watch?v=ZoXl_wTS4gY 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Tiny Little Slug #3: Die springende Nacktschnecke (Retro Today XXL/Amiga)Nachdem der erste Boss Geschichte ist, können wir den Pinguin retten und damit den Frosch glücklich machen. Doch bis zu ihm ist es noch ein gefährlicher Weg. Was tut man nicht alles für eine Erdbeere?! Aber Cheaten kommt nicht in Frage. Wir sammeln unsere Belohnung ein und werden zur Hüpf-Schnecke! Das ist ja doch ein Jump'n'Kriech!! Also auf durch die Gänge auf der Jagd nach dem nächsten Quest-Gegenstand, getreu dem Motto: steter Tropfen höhlt die Schnecke... Zum Glück gibt's reichlich Checkpoints. Und dann geht's ab in die Niederhöllen...Monkey Island 2 #15: Besuch von Guybrushs Eltern (RetroPlay/Amiga)Die Jagd nach der Karte führt uns in die Spitze eines Baumes. Doch wer hoch hinaus will... bückt sich schnell nach Reservenüsschen. Es macht Knack und wir müssen uns ganz blöd den Kopf gestoßen haben... Ruder kaputt, Kopf kaputt, und (Konzentration!) Slapstick mit Gesangseinlage zum Mitschreiben. Mamiii?! Papiii?!? LeChuck persönlich hilft uns aus der misslichen Lage, und nach einer Weile gelingt es uns tatsächlich, in das Haus in den Wipfeln vorzudringen. Doch... welcher dieser verflixten Papierfetzen ist denn nun die richtige Karte? Guybrush braucht Hilfe von Guybrush...Monkey Island 2 #16: In LeChucks Festung (RetroPlay/Amiga)Endspurt bei Monkey Island 2 - nur noch 'ne halbe Stunde™! Wir brauen mit euch einen kleinen Voodoo-Zaubertrank und sind schon so gut wie auf dem Weg in LeChucks Festung! Fledermaus-Lungen und Aal-Blasen dienen uns als Festschmaus während der langwierigen Reise, aber endlich, endlich landen wir in der Festung des Zombiepiraten. Willkommen im Labyrinth - zum Glück hat Dennis den totalen Plan, denn die unzähligen Hinweisschilder entpuppen sich allesamt als ziemlich nutzlos...Aber: wir haben ja das Schlüssel-Lied!Historyline #193: Stockender Vormarsch (RetroPlay Live/Amiga)Jetzt aber mal Konzentration! Dennis und Hagen sind gefühlt gleich auf und motivieren sich gegenseitig auf's Höchste! Die Ente aber bleibt draußen, und warum ist der Panzer noch nicht weg? Dennis lässt sich mit Annekdoten ablenken, während Hagen strategisch Land gewinnt und den Vorsprung zu den Franzosen weiter ausbaut. Büßt Dennis nun wertvolle Zeit ein im Wettrennen zwischen Joystick-Taktiker und Baumeister, oder kann er es sich einfach leisten, entspannt Geschichten von sich zu geben, weil sein Vorsprung schon jetzt uneinholbar ist? Hagen, erzähl doch mal etwas über die aktuelle Lage!Grusel-Games zu Halloween (Virtuelle Welten)Es ist Halloween! Zeit, ein paar Grusel-Games aus dem Spieleregal rauszuholen und genauer anzuschauen: Wir stellen Euch sechs Retro-Spiele-Empfehlungen vor und zeigen auch ein paar passende Bewegtbilder. Mit dabei: Diablo, Hexenküche, A Vampyire Story, Elvira 2, Vampire - The Masquerade und Moonstone.

Back to previous page