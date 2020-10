Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org.

Amiga Future monatliche News Oktober 2020 Published 31.10.2020 - 14:28 by AndreasM

**********

Amiga Future 147 Member-Vorschau online



Für alle Amiga Future Abonennten ist seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 147 online.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





13.10.2020

**********

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Magic Boy



app.php/dlext/index



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



https://www.amigafuture.de





14.10.2020

**********

Amiga Future 147 Member-CD-Cover online



Für alle Abonnenten der Amiga Future stehen seit heute im Member-Bereich der Homepage die CoverCD-Cover der Ausgabe 147 zur Verfügung.



http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=1172





16.10.2020

**********

Amiga Future sucht Redakteure und Übersetzer



Wir suchen für das Amiga Future Magazin noch Verstärkung.



Gesucht wird ein Redakteur der ausreichend Erfahrung im Anwender-Bereich beim Amiga besitzt.



Interesse? Dann melde Dich bei der Amiga Future Redaktion.



Folgendes solltest Du allerdings besitzen:



- Einen Amiga

- Grundlegende Kenntnisse vom Amiga

- Sehr gute Rechtschreibung in Deiner Muttersprache (Deutsch oder Englisch!)

- Erfahrung beim Schreiben eines Testberichtes

- Und natürlich Zeit und Interesse





Außerdem suchen wir noch Übersetzer für das Heft.



Deutsch -> Englisch



Du solltest bei Deiner Muttersprache (englisch) natürlich eine sehr gute Rechtschreibung beherschen und die deutsche Sprache natürlich auch gut verstehen.



Und natürlich solltest Du auch verstehen, was Du übersetzt. Also Grundkenntnisse vom Amiga sind auf jedem Fall nötig.



Aber auch für die Homepage suchen wir noch Verstärkung.



Wir wollen den Download-Bereich der Amiga Future Homepage weiter ausbauen. Vor allem den Bereich mit den Vollversionen.

Dafür benötigen wir noch User die Vollversionen kurz antesten, Screenshots erstellen, Systemanforderungen und eine Kurzbeschreibung schreiben.



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





16.10.2020

**********

News-Redakteure für Webpage gesucht



Für den News-Bereich der Amiga Future Webpage suchen wir Verstärkung.



Wir wollen den Bereich stark ausbauen. D.h. wir wollen wesentlich mehr News auf der Homepage haben als bisher. Auf Dauer ist es das Ziel das wirklich jede Neuigkeit zum Thema Amiga bei uns veröffentlicht wird.



- Wir suchen User die von Haus aus sich sehr für Amiga News interessieren und direkt bei uns fest auf der Homepage News auf deutsch und englisch posten können.



- Wir suchen User die bei diversen Projekten mitarbeiten oder bestimmte Sprachen sprechen (französisch und polnisch mal als Beispiel) und speziell nur über diese Projekte oder bestimmte z.b. polnische Webseiten, fertige News-Meldungen an uns zur Veröffentlichung senden oder direkt selbst veröffentlichen.



- Wir suchen natürlich immer jede Art von News die irgendwas mit Amiga zu tun hat. Solltet ihr ein Projekt, Programm, Spiel usw. machen dann schreibt uns doch bitte...



- Wir suchen auch News über Veranstaltungen. Wir haben schon immer im News-Bereich Amiga-Veranstaltungen unterstützt. Aber das können wir natürlich nur wenn ihr uns eine entsprechende Newsmeldung schickt.



Und natürlich nehmen wir auch gerne Verbesserungsvorschläge für die Webpage-News an.





20.10.2020

**********

Amiga Future 147 Vorschau und Leseproben online



Von der Ausgabe 147 (November/Dezember 2020) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



Making of Amiga Future TV

Review Tiny Booble

Interview Davide Bucci



Und natürlich noch vieles, vieles mehr.



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link:



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.



Heft ansehen:

Heft bestellen:



https://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





23.10.2020

**********

Alte Amiga Future Ausgabe 124 deutsch & englisch online



Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 124 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem



Deutsche Hefte online lesen:

Englische Hefte online lesen:



https://www.amigafuture.de





31.10.2020

**********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



app.php/GTT

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



30 Okt 2020 - Crystal Dragon - Lösung erfolgreich geprüft

30 Okt 2020 - Crystal Dragon - Lösung aktualisiert

30 Okt 2020 - Crystal Dragon - Download-Link aktualisiert

23 Okt 2020 - Cruise for a Corpse - Software erfolgreich geprüft

23 Okt 2020 - Cruise for a Corpse - Lösung aktualisiert

23 Okt 2020 - Cruise for a Corpse - Lösung aktualisiert

23 Okt 2020 - Cruise for a Corpse - Lösung aktualisiert

23 Okt 2020 - Cruise for a Corpse - Lösung aktualisiert

23 Okt 2020 - Cruise for a Corpse - Lösung aktualisiert

23 Okt 2020 - Cruise for a Corpse - Lösung aktualisiert

23 Okt 2020 - Cruise for a Corpse - Lösung aktualisiert

23 Okt 2020 - Cruise for a Corpse - Lösung erfolgreich geprüft

23 Okt 2020 - Cruise for a Corpse - Lösung aktualisiert

16 Okt 2020 - Cruise for a Corpse - Lösung aktualisiert

16 Okt 2020 - Magic Boy - Download-Link hinzugefügt

09 Okt 2020 - Crossfire 2 - Software erfolgreich geprüft

09 Okt 2020 - Crossfire 2 - Lösung erfolgreich geprüft

09 Okt 2020 - Crossfire 2 - Lösung aktualisiert

02 Okt 2020 - Crime Time - Lösung aktualisiert

02 Okt 2020 - Crazy Balls - Information aktualisiert

02 Okt 2020 - Crack Out - Information aktualisiert

