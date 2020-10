Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Unterstützer Gala für den Retro Spiele Club Published 29.10.2020 - 20:56 by AndreasM



“Unterstützer Gala” für den Retro Spiele Club, dem “bespielbaren Museum” in Hamburg (



Wir wollen am 05.12.2020 von 12 Uhr Mittags bis mindestens Mitternacht eine Art Spendengala mit Twitch Stream machen, um unserem Spiele Museum nach dem zweiten Lockdown im November und bisher keinerlei staatlicher Unterstützung eine Zukunft zu geben.

Aus der Idee einiger Besucher und Retro Interessierter soll jetzt Ernst werden, ein 12 stündiger Stream mit abwechslungsreichen Programm, nicht nur aus dem Retro Bereich.

Vielleicht hast Du, habt ihr, Lust mit Eurem Projekt mitzumachen und ein Zeitfenster online über Zoom zu bespielen (die Inhalte könnt ihr natürlich auch für Eure Projekte nutzen). Damit können wir alle an einem Strang ziehen, die Community bündeln und vielleicht auch breitere Aufmerksamkeit erreichen. Ob eine halbe Stunde oder länger, jede Teilnahme hilft uns mehr Aufmerksamkeit zu erreichen und als Nebeneffekt könnt ihr natürlich auch über Eure Projekte und Ideen reden. Thematisch sind wir offen für fast alles.

Falls ihr uns unterstützen könnt/wollt meldet Euch gerne per Mail (



“Der Retro Spiele Club ist als ein Museum im Aufbau eingestuft, das sich einem wichtigen Teil der digitalen Populärkultur widmet. Auf 160qm befinden sich aktuell 50 spielbereite Exponate. Zusätzlich wurden weitere Geräte, ein Archiv von historischen Fachzeitschriften und hunderte Originalspiele der letzten 50 Jahre zusammengetragen. Ziel des Retro Spiele Clubs ist, Entwicklung der Computertechnik sowie der Videospielkultur von den 1950er Jahren bis zur Jahrtausendwende zu dokumentieren und erlebbar zu machen. Der Sammlungsaufbau erfolgt durch gezielte Ankäufe sowie Sachspenden der „Computer-Community“. Die Sammlung wird in einer eigenen Werkstatt instandgehalten. Neben der Möglichkeit des Spielens und Ausprobierens will der Retro Spiele Club Lesungen, Vorträge und Foren für den Fachaustausch anbieten. Eine seit mehreren Jahren bestehende PodcastSerie dokumentiert die gute Vernetzung der Betreiber in die einschlägige Szene.



Nach einer langwierigen Aufbau- und Informationsphase sollte der vollumfängliche Regelbetrieb im März 2020 aufgenommen werden. Das bereits etablierte Angebot sollte durch Kooperationen mit Schulen und Universitäten ergänzt werden. All diese Bemühungen wurden durch Corona und die Maßnahmen der HmbSARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung gestoppt.”



Vielen Dank



Das Team vom Retro Spiele Club Hamburg Retro Spiele Club schreibt:“Unterstützer Gala” für den Retro Spiele Club, dem “bespielbaren Museum” in Hamburg ( http://www.retrospieleclub.de ) am 05.12.2020 auf twitch senden wir als “retro_kompott”, auf youtube unter “retrokompott”Wir wollen am 05.12.2020 von 12 Uhr Mittags bis mindestens Mitternacht eine Art Spendengala mit Twitch Stream machen, um unserem Spiele Museum nach dem zweiten Lockdown im November und bisher keinerlei staatlicher Unterstützung eine Zukunft zu geben.Aus der Idee einiger Besucher und Retro Interessierter soll jetzt Ernst werden, ein 12 stündiger Stream mit abwechslungsreichen Programm, nicht nur aus dem Retro Bereich.Vielleicht hast Du, habt ihr, Lust mit Eurem Projekt mitzumachen und ein Zeitfenster online über Zoom zu bespielen (die Inhalte könnt ihr natürlich auch für Eure Projekte nutzen). Damit können wir alle an einem Strang ziehen, die Community bündeln und vielleicht auch breitere Aufmerksamkeit erreichen. Ob eine halbe Stunde oder länger, jede Teilnahme hilft uns mehr Aufmerksamkeit zu erreichen und als Nebeneffekt könnt ihr natürlich auch über Eure Projekte und Ideen reden. Thematisch sind wir offen für fast alles.Falls ihr uns unterstützen könnt/wollt meldet Euch gerne per Mail ( mail@retrospieleclub.de ) für weiteren Informationsaustausch. Auf der Homepage findet ihr auch Infos über uns, eine kurze Zusammenfassung der Kulturbehörde in dem Schreiben, dass wir im Augenblick als Museum im Aufbau gelten folgt am Ende des Textes. Auch eine Ankündigung unser Aktion in den sozialen Medien etc würde uns natürlich sehr helfen.“Der Retro Spiele Club ist als ein Museum im Aufbau eingestuft, das sich einem wichtigen Teil der digitalen Populärkultur widmet. Auf 160qm befinden sich aktuell 50 spielbereite Exponate. Zusätzlich wurden weitere Geräte, ein Archiv von historischen Fachzeitschriften und hunderte Originalspiele der letzten 50 Jahre zusammengetragen. Ziel des Retro Spiele Clubs ist, Entwicklung der Computertechnik sowie der Videospielkultur von den 1950er Jahren bis zur Jahrtausendwende zu dokumentieren und erlebbar zu machen. Der Sammlungsaufbau erfolgt durch gezielte Ankäufe sowie Sachspenden der „Computer-Community“. Die Sammlung wird in einer eigenen Werkstatt instandgehalten. Neben der Möglichkeit des Spielens und Ausprobierens will der Retro Spiele Club Lesungen, Vorträge und Foren für den Fachaustausch anbieten. Eine seit mehreren Jahren bestehende PodcastSerie dokumentiert die gute Vernetzung der Betreiber in die einschlägige Szene.Nach einer langwierigen Aufbau- und Informationsphase sollte der vollumfängliche Regelbetrieb im März 2020 aufgenommen werden. Das bereits etablierte Angebot sollte durch Kooperationen mit Schulen und Universitäten ergänzt werden. All diese Bemühungen wurden durch Corona und die Maßnahmen der HmbSARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung gestoppt.”Vielen DankDas Team vom Retro Spiele Club Hamburg

Back to previous page