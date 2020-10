Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org.

Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.

D520 wieder erhältlich Published 26.10.2020 - 18:13 by AndreasM



Seit heute kann man sich über den D520 auf einer neu erstellten Homepage informieren. Ebenso gibt es dort Firmware Aktualisierungen und Handbücher. Die neue Produktionscharge ist ebenso fertig, sodass er ab sofort auch wieder käuflich zu erwerben ist. -> An verschiedenen Stellen hatten wir schon über den externen Flickerfixer / Scandoubler D520 aus dem Hause Schubert Hardware aus Garching berichtet. In Amiga Future 139 ist ein Testbericht erschienen und hier app.php/newsportal/?start=33&ulg=de&news_id=37921 wurde eine Aktualisierung der Firmware verkündet.Seit heute kann man sich über den D520 auf einer neu erstellten Homepage informieren. Ebenso gibt es dort Firmware Aktualisierungen und Handbücher. Die neue Produktionscharge ist ebenso fertig, sodass er ab sofort auch wieder käuflich zu erwerben ist. -> https://d520-converter.de

