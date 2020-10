Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Enhancer Software Core v1.1 veröffentlicht Published 26.10.2020 - 18:13 by AndreasM



Ein AmiSphere-Benutzerkonto ist erforderlich, um es zu registrieren und kostenlos von AmiSphere.com herunterzuladen



Was ist der Enhancer Software Core?



Es handelt sich um eine kostenlose Version der Enhancer-Software, die Klassen, Bibliotheken und Systemdateien für Benutzer enthält, die zuvor noch keine Version der Enhancer-Software gekauft haben. Es enthält auch das SDK, mit dem Entwickler ihre eigenen Projekte rund um die Enhancer-Software erstellen können.



A-EON Technology hat diese Software kostenlos veröffentlicht, um die weitere Entwicklung in der Community zu fördern.



Die darin enthaltenen Dateien sind wichtig um Anwendungen, Dienstprogramme oder Programme auszuführen, die mit der Enhancer-Software erstellt wurden.



Wichtiger Hinweis: Wer zuvor eine andere Edition der Enhancer-Software gekauft hat, muss sich nicht erneut registrieren, um auf diese Edition zugreifen zu können.



Was ist neu in der Core Edition?



Die Komponenten der Enhancer-Software-Abschnitte werden in dieser Reihenfolge installiert:



1. Datentypen:

LogFile-Datentyp



2. Gadgets und Klassen:

Anim Gadget Klasse

Uhr Gadget Klasse

DateSheet-Gadget-Klasse

InfoData Gadget-Klasse

InfoWindow-Klasse

ListViewer-Gadget-Klasse

OptionButton-Gadget-Klasse

PieChart Gadget-Klasse

ProgressBar-Gadget-Klasse

Wählen Sie Gadget-Klasse

SliderBar Gadget-Klasse

Gemeinsame Bildklasse

Thumblist Gadget Klasse

TickBox-Gadget-Klasse

Zeit-Gadget

ToolBar-Gadget



3. System:

AmiSphereServer

Updater



4. Dienstprogramme:

InfoWindow



5. Bibliotheken

Codesets



6. CLI-Befehle und -Tools:

LDCK

RequestChooser

SystemReboot



7. Einstellungen

AmiSphere-Einstellungen



Besonderen Dank



Das Paket ist das Ergebnis eines kleinen, engagierten Teams, das große Anstrengungen für dieses Werk unternommen hat. A-EON bedankt sich bei den Entwicklern, Betatestern und Übersetzern für ihre bedeutenden Beiträge.



