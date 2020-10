Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.

We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org.

Ask Your Amiga 0.2 veröffentlicht Published 26.10.2020 - 18:10 by AndreasM



Wisst Ihr, was beim Durchsuchen von Wolfram Alpha oder solchen Datenbanken am lustigsten ist, wenn man nur den darin enthaltenen Links folgen? Leider liefert die API keine Informationen für Links im Text. ABER es liefert verwandte Suchanfragen. Ich habe eine zusätzliche Seite zu AYA implementiert, auf der Ihr enge Suchanfragen finden könnt. Manchmal gibt es eben merkwürdige Dinge. Vielleicht handelt es sich um Suchanfragen, die von anderen Benutzern verwendet werden. Ich weiß es nicht.



Außerdem habe ich einen Verlauf zur Suche implementiert und einige Vorschläge hinzugefügt, die nach Kategorien sortiert sind., darunter einige Ausgangspunkte, nach denen gesucht werden soll.

Wenn Ihr etwas Lustiges findet (wie die Personenkurven, z. B. „Arnold Schwarzenegger-Kurve“ usw.), warum teilt Ihr sie nicht mit anderen. Im Ergebnisfenster befindet sich jetzt eine Schaltfläche "Teilen", auf der eine kurze Beschreibung und (wer mag) der Namen angegeben werden kann, und ich werde sie der Vorschlagsdatenbank hinzufügen. (die Ihr über das Vorschlagsfenster aktualisieren könnt)



Auch die Software selbst kann über das Vorschlagsfenster aktualisiert werden.



