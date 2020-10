Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

WHDLoad 18.6 erschienen Published 26.10.2020 - 15:36 by AndreasM



WHDLoad wurde erschaffen, um Programme (Demos, Spiele, ...) die das Betriebssystem abschalten möglichst leicht auf Festplatte installieren zu können. Für solch eine Install muss ein sogenannter Slave geschrieben werden. Dieser Slave ist die Schnittstelle zwischen dem installierten Programm und WHDLoad. Er koordiniert unter anderem das Lesen und Schreiben von Daten.



Wegen der einfachen Schnittstelle und den Beispielquelltexten ist es für jeden mit etwas Wissen über den Amiga und wie er zu programmieren ist möglich, nahezu jedes Programm auf Festplatte zu installieren.



Besondere Fähigkeiten

kann vom CLI oder von der Workbench gestartet werden

Speicherschutz unter Verwendung der MMU (wenn verfügbar)

absolut saubere Rückkehr zum OS (hängt vom Slave ab)

Möglichkeit Diskettenabbilder und/oder normale Dateien zu verwenden

variable Größe des ChipMem Speichers für das installierte Programm von $2000 bis zu $200000

unbegrenzte Größe des FastMem Speichers für das installierte Programm

intelligente Belegung des ChipMem-Speichers, teils absolut und teils gespiegelt

Zwischenspeicherung von Dateien und Diskettenabbildern bei Programmstart und dynamisch zur Laufzeit (LRU)

automatisches Entpacken von Dateien und Diskettenabbildern mit XPK

automatisches Entpacken von Dateien wenn der Slave es unterstützt (RNC/IMP/TPWM/CRM)

Emulation von MOVE SR,ea aus dem User Mode auf 68010+

Emulation von Unsupported Integer Instructions auf 68060

erweiterte Entwicklerunterstützung (Memory Dump, Register Dump, Dateizugriffsprotokoll, Protokollierung von Zugriffen auf Custom Register)

Enforcer/Cyberguard und VMM sicher, so lange die Option NoVBRMove/S nicht verwendet wird WHDLoad wurde getestet auf den folgenden Hardwarekonfigurationen

A1200 BlizzardIV 030/50/50 2 MB Chip 16 MB Fast AGA Kick 39.106

A2000 GVP 030/25/25 1 MB Chip 1+4 MB Fast ECS Kick 37.175

A4000 CS 060/50 2 MB Chip 16 MB Fast CV64 Kick 40.068

A4000 CSPPC 060/50 2 MB Chip 144 MB Fast CV64 Kick 40.068

x86 Win2k WinUAE 0.8.21r1

x86 AmigaXL

http://www.whdload.de WHDLoad wurde in der Version 18.6 veröffentlicht.

