Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

REV'n'GE! #115 veröffentlicht Published 26.10.2020 - 18:06 by AndreasM



In dieser Ausgabe gibt es zwei nette Rezensionen für Amstrad CPC; Toki und Magical Drop, dass vielleicht viele Fans eine unerfüllte Portierung haben könnten, insbesondere Toki. In dieser Ausgabe finden Sie den CDTV II-Prototyp und den ersten Teil der Point & Click-Abenteuer von Lucasfilm Games.



Quelle:



Facebook

https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 556381162/



SendSpace

https://www.sendspace.com/file/l40jvr



Mega

https://mega.nz/file/Ot9l1ALJ#qemDSFWaN ... 2TZl8Y_rao REV'n'GE! ist ein Fanzine, das Spiele auf Vintage-Plattformen in Italienisch und Englisch rezensiert. Der Repechage-Bereich wird mit 4 oder 5 alten Spielen sehr gut fortgesetzt, damit einige alte, nie übersetzte Rezensionen erneut gelesen werden können.In dieser Ausgabe gibt es zwei nette Rezensionen für Amstrad CPC; Toki und Magical Drop, dass vielleicht viele Fans eine unerfüllte Portierung haben könnten, insbesondere Toki. In dieser Ausgabe finden Sie den CDTV II-Prototyp und den ersten Teil der Point & Click-Abenteuer von Lucasfilm Games.Quelle:FacebookSendSpaceMega

Back to previous page