Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 25.10.2020 - 12:12 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Tiny Little Slug #2: Hartnäckiger Bossgegner (Retro Today XXL/Amiga)



Der erste Endgegner stellt sich uns in Form eines überdimensionalen und böse dreinblickenden Eiswürfels entgegen! Nur nicht in die Ecke drängeln lassen... Es dauert eine Weile, bis Dennis den Dreh raus hat und den Boss gekonnt austänzelt. Die arme Nacktschnecke wird mehrfach geplättet und die Hände werden schwitzig von der ganzen Rührerei am Joystick. Links, rechts, in Deckung gehen, und immer schön den Schwanz einziehen! Als wäre das nicht schon herausfordernd genug, tauchen mit einem Mal noch mehr Wuselmonster aus dem Nichts auf und machen das Ausweichen schwer. Wo ist der Checkpoint?!?



https://www.youtube.com/watch?v=9GtNiMKTE5Y





Monkey Island 2 #13: Eine Seele findet Frieden (RetroPlay/Amiga)



Asche zu Asche, Staub zu... eh... Voodoo. Aber niemals ohne Kochbuch! Zum Glück haben wir ja eine gute Bezugsquelle für Bücher. Also erheben wir mal eben schnell einen Untoten und bringen ihm schonend bei, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Vertrackte Welt - und das alles nur wegen einer flammen(un)sicheren Schürze... Ein letztes Versprechen, nach dem Gashahn zu sehen, nimmt er uns noch ab, bevor er wieder zu dem wird, was wir vor unserer Behandlung im Sarg vorgefunden haben. Kalt, wie das Mittagessen von gestern. Wenn wir jetzt noch ein Kostüm für die Party bekommen...?



https://www.youtube.com/watch?v=EvSD1LbmfjM





Monkey Island 2 #14: Wiedersehen mit Elaine (RetroPlay/Amiga)



Onkel G. zeigt uns, dass wir mal wieder viel zu kompliziert gedacht haben. Statt uns die ganze Zeit den Mund fusselig zu reden beim Erbetteln eines Kostüms, hätten wir dem Verleiher ja auch einfach mal unsere Reservierung vor die Nase halten können. Wenn man alt wird... Endlich bekommen wir unsere Verkleidung für den Kostümball. Irgendwie schon ein bisschen niedlich. Und die Stiefel passen ganz wunderbar - damit sind wir bestimmt der Star des Abends. Was tut man nicht alles, um auf eine Party zu gelangen...



https://www.youtube.com/watch?v=p-WGASA1_Jo





Wir gehen mit dem C64 ins Internet! (BiT #18)



Diesmal wagen wir uns in die vergangene Zukunft, denn wir nutzen einen C128 (im C64-Modus), um ins Internet zu gehen!

In nur 64 Kilobyte Hauptspeicher und mit 1 MHz Taktfrequenz lassen wir das Betriebssystem Contiki, einen TCP/IP-Stack und einen Webbrowser laufen und verbinden uns mit dem Retro Replay und einem RR-Net-Adapter mit dem Internet. Das Browsen ist mit dieser Konfiguration zwar nur sehr eingeschränkt möglich (also beispielsweise langsam und ohne Bilder) - aber es geht!



https://www.youtube.com/watch?v=lBBDAW2SjzY





Klassische Eingabegeräte (Gamescom-Stream / Back in Time Spezial)



Maus, Joystick, Trackball, Lightgun, Lightgun, Lenkrad, Joyboard - es gibt jede Menge Arten von Eingabegeräten für klassische Computer wie Amiga oder C64. Anlässlich des offiziellen Gamescom-2020-Streaming-Programms haben wir uns mit der Eingabegeräte-Vielfalt beschäftigt und verschiedene Vertreter kurz vorgestellt.

Und: Ausnahmweise war nicht Michael, sondern Hagen zu Gast!



https://www.youtube.com/watch?v=hGvP5P-jqEw 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Tiny Little Slug #2: Hartnäckiger Bossgegner (Retro Today XXL/Amiga)Der erste Endgegner stellt sich uns in Form eines überdimensionalen und böse dreinblickenden Eiswürfels entgegen! Nur nicht in die Ecke drängeln lassen... Es dauert eine Weile, bis Dennis den Dreh raus hat und den Boss gekonnt austänzelt. Die arme Nacktschnecke wird mehrfach geplättet und die Hände werden schwitzig von der ganzen Rührerei am Joystick. Links, rechts, in Deckung gehen, und immer schön den Schwanz einziehen! Als wäre das nicht schon herausfordernd genug, tauchen mit einem Mal noch mehr Wuselmonster aus dem Nichts auf und machen das Ausweichen schwer. Wo ist der Checkpoint?!?Monkey Island 2 #13: Eine Seele findet Frieden (RetroPlay/Amiga)Asche zu Asche, Staub zu... eh... Voodoo. Aber niemals ohne Kochbuch! Zum Glück haben wir ja eine gute Bezugsquelle für Bücher. Also erheben wir mal eben schnell einen Untoten und bringen ihm schonend bei, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Vertrackte Welt - und das alles nur wegen einer flammen(un)sicheren Schürze... Ein letztes Versprechen, nach dem Gashahn zu sehen, nimmt er uns noch ab, bevor er wieder zu dem wird, was wir vor unserer Behandlung im Sarg vorgefunden haben. Kalt, wie das Mittagessen von gestern. Wenn wir jetzt noch ein Kostüm für die Party bekommen...?Monkey Island 2 #14: Wiedersehen mit Elaine (RetroPlay/Amiga)Onkel G. zeigt uns, dass wir mal wieder viel zu kompliziert gedacht haben. Statt uns die ganze Zeit den Mund fusselig zu reden beim Erbetteln eines Kostüms, hätten wir dem Verleiher ja auch einfach mal unsere Reservierung vor die Nase halten können. Wenn man alt wird... Endlich bekommen wir unsere Verkleidung für den Kostümball. Irgendwie schon ein bisschen niedlich. Und die Stiefel passen ganz wunderbar - damit sind wir bestimmt der Star des Abends. Was tut man nicht alles, um auf eine Party zu gelangen...Wir gehen mit dem C64 ins Internet! (BiT #18)Diesmal wagen wir uns in die vergangene Zukunft, denn wir nutzen einen C128 (im C64-Modus), um ins Internet zu gehen!In nur 64 Kilobyte Hauptspeicher und mit 1 MHz Taktfrequenz lassen wir das Betriebssystem Contiki, einen TCP/IP-Stack und einen Webbrowser laufen und verbinden uns mit dem Retro Replay und einem RR-Net-Adapter mit dem Internet. Das Browsen ist mit dieser Konfiguration zwar nur sehr eingeschränkt möglich (also beispielsweise langsam und ohne Bilder) - aber es geht!Klassische Eingabegeräte (Gamescom-Stream / Back in Time Spezial)Maus, Joystick, Trackball, Lightgun, Lightgun, Lenkrad, Joyboard - es gibt jede Menge Arten von Eingabegeräten für klassische Computer wie Amiga oder C64. Anlässlich des offiziellen Gamescom-2020-Streaming-Programms haben wir uns mit der Eingabegeräte-Vielfalt beschäftigt und verschiedene Vertreter kurz vorgestellt.Und: Ausnahmweise war nicht Michael, sondern Hagen zu Gast!

Back to previous page