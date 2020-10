Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.

We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org.

Open Laser Mouse: Upgrade für die Tank-Mouse Published 22.10.2020 - 19:12 by osz



Christopher Harris hat auf GitHub sein Projekt für den Umbau einer sogenannten Tank-Mouse in eine Maus mit Laser veröffentlicht. Alles was man dafür benötigt ist ein Arduino Nano, ein ADNS9800 Laser, eine passende Linse, eine Hand von elektronischen Bauteilen und dieses Projekt. Im Projekt selbst liegen Gerber-Files, mit denen sich eine passende Platine herstellen lässt. Diese gibt es in zwei Versionen, eine für THT-Bauelemente und eine für SMD-Bauelemente. Ebenso findet man dort eine Liste der benötigten Bauteile, die Software für den Arduino Nano sowie eine mit dem 3D-Drucker druckbare Abdeckung für die Laserlinse. Wer Interesse hat, findet dort auch einen Link zu einem weiteren Projekt, um eine Tank-Mouse mit dem 3D-Drucker herzustellen.



Der Autor weist darauf hin, dass sich das Projekt weiterhin in Entwicklung befindet.



Retro hört bei einigen da auf, wo die Maus mit Kugel zum Einsatz kommt. Wer auf seine geliebte Tank-Mouse dennoch nicht verzichten möchte, für den haben wir hier ein neues Bastelprojekt.

Christopher Harris hat auf GitHub sein Projekt für den Umbau einer sogenannten Tank-Mouse in eine Maus mit Laser veröffentlicht. Alles was man dafür benötigt ist ein Arduino Nano, ein ADNS9800 Laser, eine passende Linse, eine Hand von elektronischen Bauteilen und dieses Projekt. Im Projekt selbst liegen Gerber-Files, mit denen sich eine passende Platine herstellen lässt. Diese gibt es in zwei Versionen, eine für THT-Bauelemente und eine für SMD-Bauelemente. Ebenso findet man dort eine Liste der benötigten Bauteile, die Software für den Arduino Nano sowie eine mit dem 3D-Drucker druckbare Abdeckung für die Laserlinse. Wer Interesse hat, findet dort auch einen Link zu einem weiteren Projekt, um eine Tank-Mouse mit dem 3D-Drucker herzustellen.

Der Autor weist darauf hin, dass sich das Projekt weiterhin in Entwicklung befindet.

Hier geht es zum GitHub-Repository des Projektes: https://github.com/chris-jh/OpenLaserMouse

