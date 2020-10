Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

RCEU540: 4-Spieler-Joystick-Adapter zum Selberlöten Published 21.10.2020 - 20:56 by osz



Die meisten Amiga-Spiele sollten, wenn sie keine One-Man-Show sind, mit zwei Spielern voll besetzt sein. Es gibt aber auch einige Spiele, die man gleichzeitig zu viert spielen kann. Eines der bekanntesten dieser Spiele dürfte Dynablaster sein. Für Spieler 3 und 4 wird dafür ein Adapter benötigt, der die nötigen Joystick-Anschlüsse über den Parallelport bereitstellt. Einen solchen Adapter kann man sich nun dank des RCEU540-Amiga-4-Player-Adapter-Projectes selber zusammenlöten. Ein passendes Gehäuse aus dem 3D-Drucker gibt es über einen Link auf Thingiverse zu bestellen.



Hier geht es zum GitHub-Repository des Projektes: https://github.com/Retro-Commodore/RCEU ... er-Adapter

