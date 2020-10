Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Tindie: Online-Marktplatz für DIY-Hardware Published 21.10.2020 - 20:03 by osz



Eine Neuigkeit ist Tindie nun wirklich nicht mehr, aber als ich von meinem Arbeitskollegen davon erfuhr, war "Amiga" mein erster Suchbegriff dort. Ich war nicht wirklich erstaunt dort zahlreiche Ergebnisse ausgegeben zu bekommen. Das funktionierte ebenso mit den Suchbegriffen "Commodore", "C64" und "Atari". Und natürlich vielen weiteren mehr. Daher dachte ich mir, wäre das doch vielleicht ein guter Tipp. Doch was ist Tindie?



Wer den Online-Marktplatz Etsy kennt, kann sich ungefähr vorstellen, was hinter Tindie steckt. Das Ur-Prinzip von Etsy ist es Künstlern und handwerklich Begabten einen Marktplatz zu bieten, auf dem sie ihre selbstgemachten Produkte verkaufen können. Nur statt zum Beispiel handgemachtem Schmuck und genähten oder gestrickten Waren, gibt es hier alles, was das Elektroniker-Herz begehrt. Alles was sich irgendwie unter dem Bergriff Hardware vereinen lässt, findet hier seinen Platz. Von nackten Platinen, bis zu fertig gelöteten Produkten.



Viel Spaß beim Stöbern und Suchen oder vielleicht sogar beim Erweitern des dortigen Angebotes.



Hier geht es zu Tindie: Diese Meldung dürfte für all jene interessant sein, die sich nicht zutrauen Hardware selber herzustellen beziehungsweise dafür keine Zeit oder darauf keine Lust haben oder selbst welche anbieten möchten.Eine Neuigkeit ist Tindie nun wirklich nicht mehr, aber als ich von meinem Arbeitskollegen davon erfuhr, war "Amiga" mein erster Suchbegriff dort. Ich war nicht wirklich erstaunt dort zahlreiche Ergebnisse ausgegeben zu bekommen. Das funktionierte ebenso mit den Suchbegriffen "Commodore", "C64" und "Atari". Und natürlich vielen weiteren mehr. Daher dachte ich mir, wäre das doch vielleicht ein guter Tipp. Doch was ist Tindie?Wer den Online-Marktplatz Etsy kennt, kann sich ungefähr vorstellen, was hinter Tindie steckt. Das Ur-Prinzip von Etsy ist es Künstlern und handwerklich Begabten einen Marktplatz zu bieten, auf dem sie ihre selbstgemachten Produkte verkaufen können. Nur statt zum Beispiel handgemachtem Schmuck und genähten oder gestrickten Waren, gibt es hier alles, was das Elektroniker-Herz begehrt. Alles was sich irgendwie unter dem Bergriff Hardware vereinen lässt, findet hier seinen Platz. Von nackten Platinen, bis zu fertig gelöteten Produkten.Viel Spaß beim Stöbern und Suchen oder vielleicht sogar beim Erweitern des dortigen Angebotes.Hier geht es zu Tindie: https://www.tindie.com/

Back to previous page