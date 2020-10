Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 18.10.2020 - 13:11 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



PC-Strategie-Hits, Star Wars und RPGs (Retro ausgepackt Live #50)



Premiere bei Retro ausgepackt: Wir packen live aus und Hagen darf die Kameras steuern! Diese Gelegenheit nutzen wir auch gleich für ein Großprojekt und packen jede Menge PC-Games aus, die wir von Stephan und Peter bekommen haben, darunter Strategiespiele, Rollenspiele und Star-Wars-Games!



https://www.youtube.com/watch?v=iPha1jB43GU





Historyline #191: Joystick-Probleme (RetroPlay Live/Amiga)



Strategischer Rückzug als Finte - die Musik stimmt uns noch nicht glücklich, von daher müssen wir uns etwas einfallen lassen, um nicht im Ansturm über den Haufen geschossen zu werden. Und als Hagen dann auch noch den Joystick zerlegt, müssen wir eine Krisensitzung einberufen. Hardware-Austausch mit Panikattacke, aber... alles im Lot. Erst einmal speichern, und dann kann's zum Glück ohne Gesichtsumformungstherapie weitergehen. Aber zärtlich, Hagen... zärtlich.



https://www.youtube.com/watch?v=5dP79P096Qw





Monkey Island 2 #12: Das Wrack der Mad Monkey (RetroPlay/Amiga)



Schiff gechartert, auf geht's zur Mad Monkey! Ein Glück, dass unsere Recherchen so erfolgreich waren. Nach einem kleinen Wortduell geht's ab in die Tiefe und wir bekommen einen Crashkurs in Sachen Tauchgang. Einfach runter - wir haben zehn Minuten (Hauptbahnhof München... erinnern Sie sich?!). Und mit dem frisch erbeuteten Affenkopf gehen wir schnurstracks zum Ramschladen unseres Vertrauens und... tataaaa: wir haben unser erstes Kartenstück! Läuft. Allerdings können wir mit nur einem Kartenstück nicht viel anfangen. Doch eine kleine Zwischensequenz verrät: LeChuck weiß schon Bescheid, und will verhindern, dass wir das nächste finden...



https://www.youtube.com/watch?v=7yCQ9ms1NvU





Monkey Island 2 #11: Grog-Wetttrinken (RetroPlay/Amiga)



Unseren Gewinn vom Wettspucken müssen wir nur ordentlich an den Mann bringen und den Sammlerinstinkt wecken - und schon sind wir gemachte Leute und können rein theoretisch ein Boot mit Glasboden mieten! Fehlt uns nur noch die Stelle, an die wir das Boot dirigieren müssten... aber hey - es gibt ja noch genug Anlaufpunkte, und die Bibliothek gibt uns detailliert Auskunft. Gesucht - gefunden - gewusst wo! Und außerdem steht noch die Einladung zur Kostümpartie offen. Wird allerdings schwierig, sich noch frei in der Stadt zu bewegen, wenn man so gesucht ist wie wir. Wobei... ein kleines Facelifting kann da manchmal Wunder bewirken! Arme Kate...



https://www.youtube.com/watch?v=4KzYD3l1Evc





Tiny Little Slug #1: Eiskalte Nacktschnecke (Retro Today XXL/Amiga)



Dennis will's wissen: Das im Retro Today zusammen mit Markus vorgestellte "Tiny Little Slug" knöpft er sich nun noch einmal ganz alleine vor, mit dem Ziel, es komplett durchzuspielen! In diesem Longplay zieht er alle Register, um die kleine Nacktschnecke durch das Gewirr aus unterirdischen Gängen zu steuern und sie ihrem Ziel näher zu bringen - der saftigen, roten Erdbeere! Ob Dennis das Game locker-flockig von der Hand geht oder of er hier und da auch in die Tischkante beißt, könnt ihr in dem mehrteiligen Live-Let'sPlay miterleben. Wird der Joystick es überstehen?



https://www.youtube.com/watch?v=rkJfiUsh5_c 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:PC-Strategie-Hits, Star Wars und RPGs (Retro ausgepackt Live #50)Premiere bei Retro ausgepackt: Wir packen live aus und Hagen darf die Kameras steuern! Diese Gelegenheit nutzen wir auch gleich für ein Großprojekt und packen jede Menge PC-Games aus, die wir von Stephan und Peter bekommen haben, darunter Strategiespiele, Rollenspiele und Star-Wars-Games!Historyline #191: Joystick-Probleme (RetroPlay Live/Amiga)Strategischer Rückzug als Finte - die Musik stimmt uns noch nicht glücklich, von daher müssen wir uns etwas einfallen lassen, um nicht im Ansturm über den Haufen geschossen zu werden. Und als Hagen dann auch noch den Joystick zerlegt, müssen wir eine Krisensitzung einberufen. Hardware-Austausch mit Panikattacke, aber... alles im Lot. Erst einmal speichern, und dann kann's zum Glück ohne Gesichtsumformungstherapie weitergehen. Aber zärtlich, Hagen... zärtlich.Monkey Island 2 #12: Das Wrack der Mad Monkey (RetroPlay/Amiga)Schiff gechartert, auf geht's zur Mad Monkey! Ein Glück, dass unsere Recherchen so erfolgreich waren. Nach einem kleinen Wortduell geht's ab in die Tiefe und wir bekommen einen Crashkurs in Sachen Tauchgang. Einfach runter - wir haben zehn Minuten (Hauptbahnhof München... erinnern Sie sich?!). Und mit dem frisch erbeuteten Affenkopf gehen wir schnurstracks zum Ramschladen unseres Vertrauens und... tataaaa: wir haben unser erstes Kartenstück! Läuft. Allerdings können wir mit nur einem Kartenstück nicht viel anfangen. Doch eine kleine Zwischensequenz verrät: LeChuck weiß schon Bescheid, und will verhindern, dass wir das nächste finden...Monkey Island 2 #11: Grog-Wetttrinken (RetroPlay/Amiga)Unseren Gewinn vom Wettspucken müssen wir nur ordentlich an den Mann bringen und den Sammlerinstinkt wecken - und schon sind wir gemachte Leute und können rein theoretisch ein Boot mit Glasboden mieten! Fehlt uns nur noch die Stelle, an die wir das Boot dirigieren müssten... aber hey - es gibt ja noch genug Anlaufpunkte, und die Bibliothek gibt uns detailliert Auskunft. Gesucht - gefunden - gewusst wo! Und außerdem steht noch die Einladung zur Kostümpartie offen. Wird allerdings schwierig, sich noch frei in der Stadt zu bewegen, wenn man so gesucht ist wie wir. Wobei... ein kleines Facelifting kann da manchmal Wunder bewirken! Arme Kate...Tiny Little Slug #1: Eiskalte Nacktschnecke (Retro Today XXL/Amiga)Dennis will's wissen: Das im Retro Today zusammen mit Markus vorgestellte "Tiny Little Slug" knöpft er sich nun noch einmal ganz alleine vor, mit dem Ziel, es komplett durchzuspielen! In diesem Longplay zieht er alle Register, um die kleine Nacktschnecke durch das Gewirr aus unterirdischen Gängen zu steuern und sie ihrem Ziel näher zu bringen - der saftigen, roten Erdbeere! Ob Dennis das Game locker-flockig von der Hand geht oder of er hier und da auch in die Tischkante beißt, könnt ihr in dem mehrteiligen Live-Let'sPlay miterleben. Wird der Joystick es überstehen?

Back to previous page