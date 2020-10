Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

VControlGUI veröffentlicht Published 18.10.2020 - 19:00 by AndreasM

Mit VControl kann das Verhalten von Vampirkarten an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.



Anforderungen:



Jede Vampirkarte

Vcontrol installiert und im Pfad

Alle Amiga OS (nur unter AmigaOS 3.1.4 und Coffin getestet)





Eigenschaften:



VControlGUI bietet die gleichen Funktionen wie VControl (Einiges fehlt noch, wie der Akiko-Modus EIN / AUS).





Dies ist eine Liste der wichtigsten Funktionen:



Kickstart-Auswahl

SuperScalar-Modus EIN / AUS

Turtlemode-Modus EIN / AUS

CPU-Erkennung

VBR-Adresserkennung - Ide-Geschwindigkeitsoptimierung



VControlGUI ist betriebssystemfreundlich und basiert auf der Intuition-Bibliothek.





Vcontrol in Aktion:

https://www.youtube.com/watch?v=PqEfVpYZvqY&t=25s



