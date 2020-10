Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Amiga Wintertreffen 2021 abgesagt Published 17.10.2020 - 12:50 by AndreasM



Liebe Freunde des AmigaWinterTreffens!



2020 hatten wir ein tolles Treffen im Februar, mit 51 Teilnehmern schon in recht ordentlicher Größe!



Wir haben unsere Planung für 2021 durch die Corona Pandemie endgültig gestoppt. Es ist abzusehen, dass wir in vier Monaten nicht so ein Treffen feiern können wie im vergangenen Februar.



Auch wenn ein Treffen vielleicht unter strengen Auflagen ( Mundschutz, Abstand, kein Essen, kein Programm) möglich wäre , würde es nicht dem Geist des AmigaWinterTreffens entsprechen sowie unschätzbare Kosten und Mehrarbeit für uns bedeuten. Daher haben wir uns frühzeitig entschlossen, das Treffen für 2021 abzusagen.



Das nächste Treffen planen wir für den 11. – 13.02.2022.



Neues gibt es wie immer hier auf unserer Facebookseite



https://www.facebook.com/AmigaWinterTreffen/

http://www.amiga-winter-treffen.de/ Simon Adolf informiert:Liebe Freunde des AmigaWinterTreffens!2020 hatten wir ein tolles Treffen im Februar, mit 51 Teilnehmern schon in recht ordentlicher Größe!Wir haben unsere Planung für 2021 durch die Corona Pandemie endgültig gestoppt. Es ist abzusehen, dass wir in vier Monaten nicht so ein Treffen feiern können wie im vergangenen Februar.Auch wenn ein Treffen vielleicht unter strengen Auflagen ( Mundschutz, Abstand, kein Essen, kein Programm) möglich wäre , würde es nicht dem Geist des AmigaWinterTreffens entsprechen sowie unschätzbare Kosten und Mehrarbeit für uns bedeuten. Daher haben wir uns frühzeitig entschlossen, das Treffen für 2021 abzusagen.Das nächste Treffen planen wir für den 11. – 13.02.2022.Neues gibt es wie immer hier auf unserer Facebookseite

Back to previous page