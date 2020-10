Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org.

Neue Downloads auf amigaland.de Published 15.10.2020 - 21:23 by AndreasM



Dank amiganews.de holen wir das jetzt aber nach.



Mirko Engelhart informiert:



3 neue Spiele zum Download



Es gibt wieder ein Update, diesmal gibt es 3 neue Spiele. Wir haben in unseren alten Archiven gekramt und noch eine Lizenz gefunden. Diesmal von Peter Verswyvelen, der Belgier war seiner Zeit als Programmierer dieser 3 Spiele verantwortlich: Ziriax, Deliverance und Zarathrusta. Daher ab sofort auch diese Spiele hier zum freien Download. Viel Spass dabei.



Airbus 320 Simulator und Directory…



Eben noch mit Simulmondo Spielen beschäftigt, gleich das nächste größere Update. Seit gestern bereits sind die Airbus 320 Simulationen von Rainer Bopf online. Heute legen wir nach langer Zeit mal wieder ein Tool nach. DirectoryOpus 5 Magellan 2. Viel Spass. Weitere DOpus Versionen und weitere Apps werden wir nachlegen.



Alle Spiele von Simulmondo online



Simulmondo war in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren Italiens führender Herausgeber und Entwickler von Spielen und veröffentlichte hauptsächlich für Commodote 64, Amiga und DOS. Sie veröffentlichten mehrere Serien von mehr als 10 Spielen, darunter lizenzierte Titel mit Dylan Dog und eine Diabolik-Serie mit 12 Spielen. Sie produzierten auch viele Sportspiele, oft mit ehrgeiziger 3D-Modellierung. Seit gestern ist es soweit, wir haben alle Spiele für den Amiga online gestellt, zumindest alle, wir finden konnten. Darunter viele Teile von Diabolik (leider nicht alle) und alle Teile von Time Runners. Auch Dylon Dog Spiele konnten wir online stellen. Neben diesen Spielen sind auch sämtliche Sportspiele von Simulmondo online. Sollte eines fehlen und ihr es haben, dann her damit support(a)amigaland.de.



