Trevors Blog: Amigawest 2020 feiert die Amiga 35 Published 15.10.2020 - 21:21 by AndreasM



AmiWest 2020 - Amiga35



In diesem Jahr gewinnt seine Rolle eine noch größere Bedeutung, da die Reisebeschränkungen von Covid-19 dazu führen, dass internationale Besucher nicht teilnehmen können und die Anzahl der Besucher außerhalb der USA höchstwahrscheinlich verringert wird. Leider kann ich aufgrund von Reise- und Quarantänebeschränkungen in Neuseeland nicht nach Sacramento reisen, sodass ich die Show zum ersten Mal seit meiner Teilnahme an AmiWests Amiga 25-Feierlichkeiten im Jahr 2010 verpassen werde, um die erste öffentliche Ausstellung des AmigaOne X1000 im Norden zu präsentieren Amerika führt eine Beta-Version von AmigaOS 4.1 aus. Tatsächlich schöne Erinnerungen. Falls Sie jedoch dachten, Sie wären mir dieses Jahr entkommen, habe ich SAAC eine aufgezeichnete Videopräsentation zur Verfügung gestellt . Ich freue mich, bestätigen zu können, dass A-EON Technology erneut der Goldsponsor der Show ist.



AmiWest 2020 - Amiga35

Mit der AmiWest 2020-Show in weniger als ein paar Wochen ist es an der Zeit, mit der traditionellen AMIWEST-Sendung, die dieses Jahr noch wichtiger ist, einen großen Gruß zu geben. Jedes Jahr überträgt Bill Borsari Live-Präsentationen und Interviews an ein erwartungsvolles weltweites Amiga-Publikum.

mehr unter http://blog.a-eon.biz/blog/?p=12676

