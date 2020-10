Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Virus Help Team Warnung Published 15.10.2020 - 21:20 by AndreasM

Neuer Virus gefunden, aber wir wissen momentan nicht viel darüber.



Ein neuer Virus wurde gefunden. Wir vermuten, dass die Datei von AmiNet heruntergeladen wurde, dies wurde jedoch noch nicht bestätigt. Tatsächlich wissen wir nicht, ob es sich hierbei um einen Dateivirus, einen Linkvirus oder sogar um einen Trojaner handelt.



Wir haben einen Bericht von einem Benutzer in Österreich, dessen Amiga kann nicht mehr gestartet werden kann und alles einfriert. Er hat ein Foto vom Popup-Bildschirm gemacht, siehe Bild unten.



Wir kennen den Namen des Archivs, in dem sich der Virus befindet, noch nicht. Achtet also bitte darauf, was Ihr herunterladet und installiert.



https://www.vht-dk.dk/amiga/warning/war ... tdk114.htm



12. Oktober 2020

Wir suchen derzeit verzweifelt nach diesen Viren und Trojanern. Bitte helft uns!



https://www.vht-dk.dk/amiga/help-us.htm



11. Oktober 2020

Wir haben die Amiga Virus Encyclopedia erneut umfassend aktualisiert. Neue Screenshots und Textdateien hinzugefügt.



https://www.vht-dk.dk/amiga/desc/virus.htm



