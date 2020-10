Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Vier Spiele von Mutation Software (wieder) verfügbar Published 11.10.2020 - 16:26 by osz



Mutation Software aus Großbritannien hat bereits drei Titel aus den 90ern wieder raus gebracht, ein vierter Titel folgt noch. Bei letzterem handelt es sich dann allerdings tatsächlich nicht um ein Re-Release, sondern um einen neuen Titel. Die Arbeit schreitet bereits voran. Die bisherigen Re-Releases erschienen sowohl digital als auch physisch, jedoch sind die physischen Versionen bereits ausverkauft. Die digitalen Versionen können über die Mutation Software Seite auf itch.io gekauft werden. Dabei handelt es sich um folgende Titel:



- Tin Toy Adventure, ein Platformer aus dem Jahre 1996 für AGA-Amigas ab 2 MB RAM

- Tommy Gun, ein Shooter aus dem Jahre 1996 für OCS-/ECS-Amigas ab 1 MB RAM

- Castle Kingdoms, ein Adventure aus dem Jahre 1997 für OCS-/ECS-Amigas ab 1 MB RAM



Der oben genannte vierte Titel ist Wiz - Quest for the Magic Lantern, ein Platformer für AGA-Amiga mit 2 MB RAM oder mehr. Das Spiel erscheint am 5. Dezember 2020 um 10:00 Uhr (GMT). Dabei wird es neben der klassischen, physischen Version auf zwei Disketten, auch eine physische Version auf einem USB-Stick geben und natürlich auch die obligatorische digitale Version des Spiels. Käufer der physischen Version erwarten zudem einige Extras (siehe Link unten).



