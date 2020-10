Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at



Gamescom Digital: https://gamescom.amigafuture.de Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org.

ATnoX: ATX-Netzteile in Big-Box Amigas verwenden Published 11.10.2020 - 15:45 by osz



ATnoX ist eine kleine Adapter-Platine, die es ermöglichen soll ATX-Netzteile in Computer zu nutzen, die eigentlich auf AT-, XT- beziehungsweise Amiga-Netzteile angewiesen sind. Im Falle des Amigas wurde ein Generator für das sogenannte TICK-Signal berücksichtigt. Dabei handelt es sich um ein 50/60 Hz rechteckförmiges Signal, welches von einigen sogenannten Big-Box Amigas zum Einschalten benötigt wird.



Die Quell-Dateien sowie die Gerber-Dateien befinden sich im GitHub-Repository.



In letzter Zeit häufen sich die Hardware-Projekte rund um das Thema Stromversrogung, so auch dieses Mal.

