Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 11.10.2020 - 14:28 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Monkey Island 2 #09: Stans leicht gebrauchte Särge (RetroPlay/Amiga)



Wir statten uns aus und machen einen Rundumschlag im Ramschladen. Und wir nehmen wahllos wirklich alles mit, was nicht angenagelt ist - vorausgesetzt, der Kollege hinter der Theke mag sich davon trennen. Aber wer weiß, wann man von dem Tand was gebrauchen kann. Schwer beladen verlassen wir das Geschäft und rufen größte Verwirrung hervor beim Blasen des Rufhorns. Aber das nur so am Rande, denn eigentlich brauchen wir ja ein Boot, um die Galionsfigur zu finden. Und was wäre dafür besser geeignet als ein Boot mit Glasboden...? Da stolpern wir auch schon fast drüber - für 6000 Goldstücke?!



https://www.youtube.com/watch?v=IhdUhLSewTE





Monkey Island 2 #10: Guybrush, der Speichel-Meister (RetroPlay/Amiga)



Schock für's Leben! Da will man sich nichtsahnend auf die Party schmuggeln, und wer kontrolliert die Eintrittskarten?!? Erm... das wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten - das müsst ihr euch schon selbst anschauen! Jedenfalls kommen wir ohne Kostüm nicht auf die Party und der Kostümverleih ist (wie wir aus der letzten Folge wissen) völlig ausgebucht. Woher also nehmen, ohne zu stehlen? Also doch erstmal einem anderen Ziel nachlaufen - Spuckwettbewerb klingt auch lecker. Allerdings bedarf es für den ersten Platz dort ein wenig mehr der Vorbereitung, und so cruisen wir wieder mal quer durch die Karibik und sammeln diverse Ingedienzien ein... Witz lost in translation?



https://www.youtube.com/watch?v=xHQ2PI_l0UA





Historyline #190: Flak oder Transporter (RetroPlay Live/Amiga)



Ballons heben ab. Flugzeuge heben ab. Und Hagens Finger hebt natürlich auch ab - Dennis droht schon mit heftigen Bondage-Maßnahmen. Die geneigten Zuschauer schließen sogar Wetten ab... unglaublich! Es wird Zeit für ein Tutorial zur Joystick-Bedienung. Die arktischen Temperaturen bringen Hagen ins Schwitzen, während er auf dem Schlachtfeld einen Erfolg nach dem anderen einfährt, und Dennis muss sich ganz schön abmühen, um damit Schritt zu halten. Die verdeckte Propaganda-Maschinerie mit prominent besetzten Nebenrollen wird angeschmissen. Aber pssst, keine Namen...



https://www.youtube.com/watch?v=iPfz2nGHjs8





Oktober 1980: Alltägliches von morgen (Back in Time)



Es ist wieder Zeitschriften-Zeit! In der Elektor 10/80, sowie der Elektronik 20/80 und 21/80 erwartet uns bei unserer Zeitreise in die Technikgeschichte viel Alltägliches von heute, das vor 40 Jahren noch in den Kinderschuhen steckte. Mit dabei: Digitaler Kilometerzähler, Schaltnetzteil, batteriegepufferte Echtzeituhr und ein piepender Kühlschrank.



Außerdem: Wir nutzen die passende Gelegenheit und sprechen über Lochkarten.



