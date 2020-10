Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

DockBot - in Version 1.11 veröffentlicht Published 11.10.2020 - 12:43 by Amiga_4000



Es kann eine Liste von Symbolen in einem Fenster auf Ihrem Workbench-Bildschirm anzeigen. Programme können durch Klicken auf die Symbole, Ablegen von Dateien darauf oder Verwenden eines Hotkeys gestartet werden.



DockBot ist erweiterbar und kann andere Gadgets als Symbole anzeigen. Im Lieferumfang enthalten sind Gadgets für Uhr, Speicher, Netzwerkmonitor und Fensterumschalter.



Dieses Archiv enthält Quellcode und Binärdateien, die für 68000-, 68020- und 68040-CPUs kompiliert wurden.



http://aminet.net/package/util/wb/DockBot



